La Audiencia Nacional procesa a Álvaro Romillo, el financiador de Alvise, por presunta estafa de más de 185 millones
- El juez investiga a otras nueve personas y les ha impuesto una fianza solidaria de más de 247 millones de euros
- Les acusa de delitos de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales por la plataforma Madeira Invest Club
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez (conocido como Alvise) y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
En un auto fechado de este lunes, el magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria de más de 247 millones de euros. En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda el procesamiento por delitos de estafa y organización criminal, y también abre una pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales.
A comienzos del pasado mes de noviembre, Romillo fue enviado a prisión provisional sin fianza por esta causa, después de que el acusado fuera detenido por la Guardia Civil anteriormente ante el posible riesgo de fuga.
En noviembre de 2024, Romillo aseguró que entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise para su partido Se Acabó la Fiesta con el fin de recibir favores futuros por parte del dirigente y beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.
Presunto cabecilla del entramado de estafa piramidal
El juez acusa a Romillo de ser el presunto cabecilla del entramado que ideó la estafa piramidal llevada a cabo mediante la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club. Según el magistrado, Romillo (alias 'Cryptospain'), "movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo".
Esta organización estaba integrada por el propio Romillo y el resto de investigados que, "bajo las instrucciones de su líder, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos".