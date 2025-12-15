La Audiencia Nacional procesa a Álvaro Romillo, el financiador de Alvise, por presunta estafa de más de 185 millones

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez (conocido como Alvise) y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

En un auto fechado de este lunes, el magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria de más de 247 millones de euros. En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda el procesamiento por delitos de estafa y organización criminal, y también abre una pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales.

A comienzos del pasado mes de noviembre, Romillo fue enviado a prisión provisional sin fianza por esta causa, después de que el acusado fuera detenido por la Guardia Civil anteriormente ante el posible riesgo de fuga.

En noviembre de 2024, Romillo aseguró que entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise para su partido Se Acabó la Fiesta con el fin de recibir favores futuros por parte del dirigente y beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.