Los pescadores españoles podrán faenar 143 días en 2026 tras dos días de negociaciones en Bruselas
- La Comisión Europea pedía disminuir la cuota a 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64%
- El ministro Luis Planas asegura que las flotas no tendrán que cumplir con nuevas medidas compensatorias
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este sábado el acuerdo con la Unión Europea en materia de pesca tras dos días de intensas negociaciones que han concluido de madrugada. Los pescadores españoles podrán faenar 143 días en el mar Mediterráneo en 2026, pese a que Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, bajándolos a 9,7, frente a los 27 días inicialmente planteados para las capturas de este 2025.
Planas asegura que las flotas no tendrán que cumplir con nuevas medidas compensatorias. Tras el anuncio realizado de madrugada, el ministro ha comparecido ante la prensa desde Bruselas, donde ha hecho incidencia en que las medidas adoptadas con anterioridad se van a notar en forma de una "notable mejoría de los stocks".
El comunicado del Consejo Europeo recoge que el acuerdo establece límites de captura, conocidos como "totales admisibles de captura" (TAC), y límites de esfuerzo pesquero para las poblaciones de peces comerciales más importantes en el Atlántico, el Mar del Norte, el Mediterráneo, el Mar Negro y otras aguas para 2026, y para determinadas poblaciones de peces para 2027 y 2028.
"Hemos llegado a un compromiso con amplio apoyo entre los Estados miembros, que ofrece a los pescadores certeza sobre sus posibilidades de pesca para 2026. El compromiso logra un equilibrio entre el asesoramiento científico y la protección de las poblaciones de peces vulnerables, garantizando al mismo tiempo las mejores condiciones posibles para un sector pesquero sostenible en el futuro", ha señalado el ministro danés Alimentación, Agricultura y Pesca, Jacob Jensen.
Tras la revisión jurídica y lingüística de los textos, el Consejo adoptará el reglamento en una próxima sesión. Posteriormente, se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
En lo que respecta al Mediterráneo occidental, los ministros han acordado mantener el nivel de esfuerzo pesquero de 2025 para los arrastreros en aguas españolas, francesas e italianas, lo que incluye mantener los límites de captura de gamba azul y roja. Para el Atlántico y el Mar del Norte, el acuerdo cubre 24 TAC gestionados de forma autónoma por la UE, con una reducción en los de lenguado, jurel, abadejo o rape, y un incremento para el gallo o la cigala.
Mar Cantábrico y océano Atlántico, los más perjudicados
Según ha explicado Planas, en el caso del Atlántico, España ha conseguido aliviar el recorte planteado por la Comisión Europea en el lenguado del Cantábrico, del 28% propuesto al 9% final, mientras que el del golfo de Vizcaya se reducirá un 1%. Mismo escenario para el abadejo, que sufre un recorte más leve del pedido por Bruselas, del 26% inicial se ha pactado un 13%.
Respecto a la merluza, la especie más emblemática y preciada de los caladeros ibéricos, España mantiene la cuota para el próximo año, por lo que podrá pescar hasta 17.445 toneladas de esta especie, una cifra que Planas calificó de "magnífica" a su llegada a la reunión.
En el lado opuesto está la caballa, especie a la espera de acuerdos de reparto con estados costeros como Noruega. La UE, siguiendo el consejo científico, pactó límites de captura provisionales para los primeros seis meses de 2026, del -70 %, mientas se logra un acuerdo. Basilio Otero, de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ha señalado en el Canal 24 horas que el acuerdo "fue el mejor y el peor, dependiendo de la zona". En concreto, ha indicado que ha sido "muy bueno para el Mediterráneo", pero "un desastre para el Atlántico, Cantábrico noroeste y Golfo de Cádiz".
En el Golfo de Cádiz, por ejemplo, Planas ha explicado que la captura de la cigala quedará limitada a las 15 toneladas, una reducción del 50%. Según Javier Garat, el responsable de Cepesca, la patronal de armadores, las buenas noticias allí son el incremento del 60% en la cuota del boquerón, además del 8% en el cupo de la anchoa del Cantábrico noroeste y la subida del atún rojo del 17%.
No obstante, Garat ha lamentado la reducción de la cuota de la cigala, si bien ha valorado una declaración de la Comisión y de España sobre la realización de un nuevo estudio científico sobre el estado de la pesquería y determinar si es posible incrementar las capturas.
La conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde, ha tachado de "nada satisfactorio" el acuerdo, aunque ha indicado que estarán expectantes a ver si hay algún tipo de mecanismo con el que puedan ayudar al sector a "aumentar esas posibilidades de pesca", ha explicado en declaraciones a la prensa en Bruselas.