Los pescadores españoles podrán faenar 143 días en 2026 tras dos días de negociaciones en Bruselas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este sábado el acuerdo con la Unión Europea en materia de pesca tras dos días de intensas negociaciones que han concluido de madrugada. Los pescadores españoles podrán faenar 143 días en el mar Mediterráneo en 2026, pese a que Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, bajándolos a 9,7, frente a los 27 días inicialmente planteados para las capturas de este 2025.

Planas asegura que las flotas no tendrán que cumplir con nuevas medidas compensatorias. Tras el anuncio realizado de madrugada, el ministro ha comparecido ante la prensa desde Bruselas, donde ha hecho incidencia en que las medidas adoptadas con anterioridad se van a notar en forma de una "notable mejoría de los stocks".

El comunicado del Consejo Europeo recoge que el acuerdo establece límites de captura, conocidos como "totales admisibles de captura" (TAC), y límites de esfuerzo pesquero para las poblaciones de peces comerciales más importantes en el Atlántico, el Mar del Norte, el Mediterráneo, el Mar Negro y otras aguas para 2026, y para determinadas poblaciones de peces para 2027 y 2028.

"Hemos llegado a un compromiso con amplio apoyo entre los Estados miembros, que ofrece a los pescadores certeza sobre sus posibilidades de pesca para 2026. El compromiso logra un equilibrio entre el asesoramiento científico y la protección de las poblaciones de peces vulnerables, garantizando al mismo tiempo las mejores condiciones posibles para un sector pesquero sostenible en el futuro", ha señalado el ministro danés Alimentación, Agricultura y Pesca, Jacob Jensen.

Tras la revisión jurídica y lingüística de los textos, el Consejo adoptará el reglamento en una próxima sesión. Posteriormente, se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

En lo que respecta al Mediterráneo occidental, los ministros han acordado mantener el nivel de esfuerzo pesquero de 2025 para los arrastreros en aguas españolas, francesas e italianas, lo que incluye mantener los límites de captura de gamba azul y roja. Para el Atlántico y el Mar del Norte, el acuerdo cubre 24 TAC gestionados de forma autónoma por la UE, con una reducción en los de lenguado, jurel, abadejo o rape, y un incremento para el gallo o la cigala.