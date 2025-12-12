Talgo aprueba la reestructuración que da entrada como accionistas al Estado y al Gobierno vasco

Los accionistas de Talgo han aprobado el plan de reestructuración del capital de la compañía que permitirá la salida del capital del fondo británico Trilantic y la entrada de Sidenor, que adquirirá el 29,76% del fabricante de trenes. El Estado y el Gobierno vasco también aportarán fondos, convirtiéndose en accionistas.

En una junta extraordinaria que ha tenido lugar este viernes con un quórum del 58,4%, los accionistas han aprobado con un 97% de los votos a favor todos los puntos del orden del día. Esto permitirá que la compañía cuente con un nuevo esquema de financiación.

El presidente de la empresa, Carlos Palacio Oriol, ha explicado que estos acuerdos han sido "indispensables". Su objetivo, según Palacio, es preservar el futuro de la compañía y proteger a accionistas, trabajadores, clientes y acreedores.

Dos años de negociaciones La empresa, a través de un comunicado, ha lamentado los dos años de negociaciones desde que Trilantic abriese la puerta a salir del capital. En este tiempo también se incluye la negativa del Gobierno a la compra de Talgo a través de una oferta pública de adquisición (opa) de una empresa húngara. El Gobierno español receló del movimiento y señaló que Talgo es una empresa de carácter estratégico para el país, rechazándola finalmente. También surgieron preocupaciones por los posibles vínculos del consorcio húngaro con el Ejecutivo del primer ministro húngaro, Víctor Orbán y los lazos de este con Rusia, como indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Talgo asegura que, "durante este tiempo, el desarrollo de la actividad ordinaria de la sociedad y de Grupo Talgo se ha visto afectada de forma muy negativa". Además, "la ausencia de un marco accionarial estable ha generado reveses en la gestión y han deteriorado de manera significativa la posición competitiva, económica y financiera de la sociedad". Resalta así los efectos negativos derivados de la incertidumbre provocada por los cambios accionariales. Además, la oferta húngara ascendía a 5 euros por acción, frente a los 4,25 que Trilantic venderá su participación finalmente. La empresa ha destacado que la entrada de Sidenor tiene carácter "estratégico para la continuidad del proyecto empresarial" y que se encuentra en fase de ejecución y se formalizará próximamente. El Gobierno autoriza la entrada de la SEPI en Talgo con 75 millones de euros