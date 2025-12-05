El juez Pedraz ordena la detención e ingreso en prisión del dirigente de ETA Josu Ternera

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha emitido una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión contra el exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera.

Pedraz procesó en julio a Ternera, de 74 años, por el delito de dirección de organización terrorista en el marco de la causa sobre la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.

La Audiencia Nacional arrancó el juicio por la financiación de ETA en 2013, que se saldó con 20 condenados, pero por aquel entonces Josu Ternera se encontraba huido de la justicia. Fue detenido en Francia en mayo de 2019, tras 17 años de búsqueda.

Gracias a una orden europea de investigación cursada por la Fiscalía, el juez pudo acceder a los documentos que le fueron intervenidos a raíz de su detención.

A la vista de esa documentación, señala el magistrado en un auto al que ha tenido acceso Efe, "se corrobora al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria, según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención, ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".

"No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes", añade.

Además, agrega que "no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España. No se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución”.