Francia autoriza la entrega de 'Txapote' y otros dos dirigentes etarras por atentados de 2000 y 1996
- Los exdirigentes etarras son Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi y Javier García Gaztelu, Txapote
- Los tres serán juzgados por el asesinato de Pedro Antonio Blanco en enero de 2001
La Justicia francesa ha autorizado este miércoles la entrega a España de los exdirigentes etarras Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi y Javier García Gaztelu, Txapote, por un atentado mortal de un policía en Madrid en 2000 y al último de ellos por otro atentado con coche bomba en San Sebastián en julio de 1996.
La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha dado en primer lugar luz verde a la euroorden cursada por la Audiencia Nacional de Madrid para que los tres se sienten en el banquillo por la acción en la que fue asesinado en Madrid el teniente coronel del ejército Pedro Antonio Blanco, en enero del 2001.
El presidente de la sala de instrucción indicó al leer el dictamen que los tres se exponen, en caso de ser declarados culpables, a una pena de hasta 20 años de cárcel.
Los terroristas, arrestados en Francia
El atentado contra Pedro Antonio Blanco fue el primero tras una tregua en la que la banda terrorista no mató a nadie durante 19 meses desde el asesinato del político del PP Manuel Zamarreño en Guipúzcoa el 25 de junio de 1998.
Por otro lado, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París accedió a otra euroorden de la Audiencia Nacional de Madrid contra Txapote para que sea juzgado por el atentado perpetrado con una bomba lapa contra el cocinero del cuartel de la policía de San Sebastián Albino Alfredo Machado.
Aunque todos los hechos que se les imputan ocurrieron en España, la Justicia francesa debe dar el visto bueno cada vez que se quiere sentar en el banquillo a estos tres antiguos jefes de ETA porque fueron arrestados en Francia.
Pedro Antonio Blanco fue asesinado por cuatro miembros del comando Madrid, denominado Buro Ahueste: Ana Belén Egües Gurrutxaga, Iván Apaolaza Sancho, Juan Luis Rubenach Roigo y Gorka Palacios Alday. Los cuatro fueron condenados a penas de entre 129 y 120 años de cárcel.
Con el atentado del 21 de enero de 2000, ETA inició el año más sangriento de su historia en el siglo XXI, en el que acabó con la vida de un total de 23 personas. Entre las víctimas, políticos del PSOE y del PP, como el exministro socialista de Sanidad, Ernest Lluch; o al secretario general del PSE, Fernando Buesa; el exgobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui; y cinco concejales del PP de diferentes municipios de España.