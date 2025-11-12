Francia autoriza la entrega de 'Txapote' y otros dos dirigentes etarras por atentados de 2000 y 1996

La Justicia francesa ha autorizado este miércoles la entrega a España de los exdirigentes etarras Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi y Javier García Gaztelu, Txapote, por un atentado mortal de un policía en Madrid en 2000 y al último de ellos por otro atentado con coche bomba en San Sebastián en julio de 1996.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha dado en primer lugar luz verde a la euroorden cursada por la Audiencia Nacional de Madrid para que los tres se sienten en el banquillo por la acción en la que fue asesinado en Madrid el teniente coronel del ejército Pedro Antonio Blanco, en enero del 2001.

El presidente de la sala de instrucción indicó al leer el dictamen que los tres se exponen, en caso de ser declarados culpables, a una pena de hasta 20 años de cárcel.