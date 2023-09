El exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, se atribuye en el documental dirigido por Jordi Évole su intervención en el asesinato en 1976 del alcalde de Galdakao Víctor Legorburu, un crimen por el que nunca fue procesado y que fue sobreseído por la Ley de Amnistía de 1977.

Según ha adelantado este jueves el diario El Correo y ha podido confirmar TVE, el documental 'No me llame Ternera', que se estrena la próxima semana en el Festival de San Sebastián, "comienza con una entrevista al ex policía municipal de Galdakao Francisco Ruiz", que fue tiroteado cuanto trató de proteger a Legorburu. En el mismo, Évole muestra a Ruiz las "imágenes en las que Ternera reconoce su intervención en el crimen" y el antiguo policía municipal "comenta lo que le sugieren esas palabras", señala el diario.

Por el asesinato de Legorburu fueron procesados tres miembros de ETA, pero "jamás Urrutikoetxea", afirma El Correo, que precisa que no se produjo ninguna condena, ya que con la aprobación de la Ley de Amnistía en 1977 "ese y otros crímenes recibieron el sobreseimiento libre".

José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, está considerado como uno de los históricos miembros de la banda terrorista, con cuarenta años de pertenencia, y fue el responsable de leer el comunicado de mayo de 2018 en el que ETA anunciaba su disolución.

Víctimas y agentes piden que se retire Las reacciones no se han hecho esperar. En un comunicado, las asociaciones de víctimas AVT y Dignidad y Justicia; los sindicatos policiales SUP, UFP, CEP y SPP; y las asociaciones de guardias civiles Unión GC, AEGC y ASES-GC, se han mostrado en contra de la proyección, pues a su juicio supone "una muestra de debilidad del Estado de Derecho, que se muestra incapaz de conseguir que Ternera afronte sus responsabilidades en la sala de un tribunal de Justicia". En este sentido, han asegurado que la Fiscalía debe pedir la grabación y considerar de forma urgente la emisión de la cinta como un acto de humillación a las víctimas porque actuar a posteriori "no tiene sentido". "En lugar de lanzar monsergas ante las cámaras, debería comparecer ante la justicia" Y han concluido: "Los ciudadanos no pueden perder sensibilidad ante lo que supuso una banda terrorista que acabó con más de 800 personas inocentes. Aún hay 379 crímenes de ETA sin resolver. En lugar de lanzar monsergas ante las cámaras, Ternera debería comparecer ante la justicia y colaborar en la resolución de estos asesinatos". Por su parte, el Zinemaldia señaló el pasado 7 de septiembre en un comunicado que el filme "brinda una dura e inédita mirada" a la trayectoria de Urrutikoetxea como dirigente de ETA, aborda algunos de los momentos decisivos de la banda terrorista e incluso "permite a una víctima resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años". Mientras que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto y archivado diligencias de investigación, ya que la Constitución Española reconoce y protege en su artículo 20, entre otros, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.