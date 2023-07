Coixet, Trueba, Mariscal, Herguera y un documental sobre C. Tangana en el Festival de San Sebastián

Las nuevas películas de Isabel Coixet (Un amor), Fernando Trueba y Mariscal (They Shot The Piano Player), O corno do centeo, de Jaione Camborda, la cinta de animación El sueño de la sultana, de Isabel Herguera y un documental sobre C. Tangana, son algunas de las 14 producciones españolas que participarán en el 71 Festival de San Sebastián.

José Luis Rebordinos, su director, y Ruth Pérez de Anucita, responsable de comunicación, han anunciado este viernes en Madrid los títulos españoles que participarán en el certamen, que se celebrará del 22 al 28 de septiembre.

En esta edición también se estrenarán dos nuevas series. La Mesías, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, con Macarena García, Lola Dueñas y Carmen Machi, en la sección oficial, pero fuera de competición. Y El otro lado, de Berto Romero, Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, protagonizada por Romero y María Botto.

Un documental sobre C.Tangana Dirigido por Santos Bacana, Cristina Trena y Rogelio González, el documental Esta ambición desmedida sigue al madrileño C. Tangana durante los cuatro años que tardó en preparar y realizar su exitosa gira, desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del show, la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, las conversaciones incómodas, las celebraciones más íntimas y la vorágine de conciertos por toda España y Latinoamérica. Fotograma de 'Esta ambición desmedida'

Esperadas películas que cuentan con la participación de RTVE Un año más, RTVE participa en varias de las películas seleccionadas, como las tres que optan a la Concha de Oro (y que han sido dirigidas por mujeres): Un amor, de Isabel Coixet, O corno do centeo, de Jaione Camborda, o la película de animación El sueño de la sultana, de Isabel Herguera. Jaione Camborda, Isabel Herguera e Isabel Coixet Además, RTVE participa en otros esperados títulos, como La estrella azul, de Javier Macipe, que se verá en la sección de nuevos realizadores. Y habrá una proyección especial de They Shot The Piano Player, la nueva película de animación de Fernando Trueba y Javier Mariscal tras la nominación al Oscar (en 2012), de Chico & Rita. Un amor, con la que Isabel Coixet opta por primera vez a la Concha de Oro, es una adaptación de la exitosa novela de Sara Mesa, que está protagonizada por Laia Costa (reciente ganadora del Goya por Cinco lobitos), Hovik Keuchkerian, Hugo Silva, Luis Bermejo e Ingrid García Jonsson. Cuenta la historia de una treintañera que se muda a un pueblo para cambiar de vida y acabará aceptando una inquietante propuesta sexual de un vecino que le cambiará completamente la vida. Estreno en salas: 10 de noviembre. 01.29 min Isabel Coixet rueda 'Un amor', basada en la novela de Sara Mesa O corno do centeo, de Jaione Camborda, está protagonizada por Janet Novás, Diego Anido y Julia Gómez. Ambientada en la Galicia rural de los años 70, narra la historia de María, que se ve obligada a escapar y huye a Portugal a través de una antigua ruta de contrabandistas. Fotograma de 'O corno do centeo' El sueño de la sultana, es la esperada película de animación de Isabel Herguera, basada en el clásico cuento indio (publicado en 1905) de Rokeya Hossain (pionera del feminismo), que está ambientado en un país donde las mujeres están en el poder, tienen todo el conocimiento y los hombres viven en reclusión en casa, ocupándose de las tareas domésticas. 'El sueño de la sultana', Isabel Herguera recupera el sueño de igualdad de una escritora india en 1905 JESÚS JIMÉNEZ (VALENCIA) They Shot The Piano Player (Dispararon al pianista), de Fernando Trueba y Javier Mariscal tendrá una proyección especial en la Sección Oficial. Cuenta la historia de un periodista musical de Nueva York que emprende una búsqueda para descubrir la verdad detrás de la misteriosa desaparición de un joven virtuoso del piano brasileño, Tenorio Jr., en los años 60 y 70. Está narrada por Jeff Goldblum y se estrenará en cines el 6 de octubre. Fotograma de 'They Shot The Piano Player' La estrella azul es la ópera prima de Javier Macipe y se inspira en la vida del músico Mauricio Aznar, líder de Más Birras y una de las figuras fundamentales de la música popular zaragozana y del rock español de los 90. Está protagonizada por Bruna Cusí, Marc Rodríguez y Catalina Sopelana. Imagen de 'La estrella azul'