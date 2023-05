Javier Bardem, Premio Donostia del 71 Festival de Cine de San Sebastián

El actor Javier Bardem recibirá el Premio Donostia del 71 Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre. El nombre del primer galardonado de la próxima edición del certamen ha sido anunciado este viernes durante la presentación de los carteles de las distintas secciones del Festival.

El intérprete español será protagonista por partida doble: además de recibir el galardón honorífico más importante del Festival, que desde 1986 reconoce la trayectoria y aportación de grandes figuras del mundo del cine, será la imagen del cartel oficial de la próxima edición.

La ceremonia de entrega tendrá lugar durante la gala de inauguración de la 71ª edición, el viernes 22 de septiembre en el Auditorio Kursaal, treinta años después de la primera visita de Bardem al Festival, con motivo de la proyección de Huevos de oro (Bigas Luna) en la Sección Oficial, en 1993.

El actor es una presencia habitual en el certamen donostiarra donde ha presentado películas en una veintena de ocasiones, la última fue en 2021 con la sátira sobre el mundo laboral El buen patrón donde volvió a coincidir con su amigo el director Fernando León de Aranoa.

Una exitosa carrera internacional

Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) es el actor español de mayor reconocimiento internacional en la actualidad con más de un centenar de galardones como los Goyas por sus actuaciones en Días Contados (1994), Boca a boca (1995), Los lunes al sol (2002), Mar adentro (2004), Biutiful (2010) y El buen patrón (2021), más el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA por No Country for Old Men (No es país para viejos, 2007).

“#71SSIFF



�� Javier Bardem visitará San Sebastián en septiembre para recoger el #PremioDonostia.



⭐️ @BardemAntarctic will visit San Sebastian in September to receive a #DonostiaAward.



�� Javier Bardemek Zinemaldia bisitatuko du irailean #DonostiaSaria jasotzeko. pic.twitter.com/4jvPFLRYGx“ — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) May 12, 2023

Además de a la mejor película documental como productor de Hijos de las nubes, la última colonia (2012), así como los reconocimientos de la Academia del Cine Europeo, de los Premios Platino y de los principales festivales: el premio al mejor actor en Cannes (Biutiful, 2010), la Copa Volpi en Venecia (Before Night Falls / Antes que anochezca, 2000 y Mar adentro, 2004) y la Concha de Plata (por Días Contados y El detective y la muerte) en 1994.

Es el sexto intérprete español en recibir el premio honorífico más importante del Festival, tras Fernando Fernán Gómez (1999), Paco Rabal (2001), Antonio Banderas (2008), Carmen Maura (2013) y Penélope Cruz (2019).

Bardem se crió en una familia vinculada al cine. Hijo de la actriz Pilar Bardem, sobrino del director Juan Antonio Bardem y nieto de los actores Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro. Además, su hermano Carlos Bardem también es actor.

Debutó a los cuatro años bajo la dirección de Fernando Fernán Gómez. Tras estudiar Arte Dramático se inició profesionalmente en series televisivas como Segunda Enseñanza y Brigada Central, mientras despegaba su exitosa carrera internacional, coronada ahora con el Premio Donostia.