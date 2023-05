Javier Bardem, Premio Nacional de Cinematografía

El actor Javier Bardem, ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Cinematografía correspondiente a 2008. El galardón lo concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo adscrito al Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros.

El premio está destinado a recompensar la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español puesta de manifiesto a través de una obra hecha pública durante 2007, o de una labor profesional desarrollada durante ese mismo año. En 2007 rodó No es país para viejos, el trabajo que le ha encumbrado con un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA, todos al mejor actor de reparto.

El jurado ha concedido el Premio a Javier Bardem por las metas profesionales alcanzadas a lo largo de su ya dilatada carrera y especialmente en el año 2007, así como por su defensa de la profesión de actor y el compromiso constante con el cine español dentro y fuera de nuestras fronteras.

Bardem, "sorprendido y agradecido"

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha felicitado al actor, quien se mostró muy "sorprendido y agradecido" por un reconocimiento "que no es a mí persona sino a toda una profesión a la que amo e intento defender día a día, a través del trabajo". "Lo tomo como un abrazo cariñoso de la profesión, de los compañeros de mi país y eso me emociona profundamente. Agradezco al jurado y al Ministerio que me hayan concedido este galardón", ha señalado Bardem.

El jurado ha estado formado por Fernando Lara, director general del ICAA, que actuó como presidente; Pilar Torre, subdirectora de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA; César Benítez, por la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles; Imanol Uribe, por la Sociedad General de Autores y Editores; Carlos López, por Derechos de Autor y Medios Audiovisuales; Irene Visedo, Judith Colell y Patricia de Muns y Alberto Iglesias, galardonado en 2007.

Larga trayectoria

Javier Bardem, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1969, se crió en una familia de actores. Es hijo de la actriz Pilar Bardem, sobrino del director Juan Antonio Bardem y nieto de los actores Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro. Además, su hermano Carlos Bardem también es actor.

Debutó a los cuatro años bajo la dirección de Fernando Fernán Gómez. Tras estudiar Arte Dramático se inició profesionalmente en series televisivas como Segunda Enseñanza y Brigada Central.

Su primera presencia cinematográfica llegó con Las Edades de Lulú, de Bigas Luna, con quien repetiría en Jamón, Jamón y Huevos de Oro, para alcanzar la consagración con sus trabajos en El detective y la Muerte y Días Contados, títulos que le valieron la Concha de Plata a la mejor interpretación del Festival de San Sebastián, por su trabajo en la primera, y el Goya para la mejor interpretación de reparto en la segunda. También obtuvo un Goya y la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina por su papel de Ramón Sampedro en Mar Adentro, por la que también optó a los Globos de Oro.

Después de una dilatada trayectoria en España, Bardem dio el salto internacional, donde su trabajo ha sido brillante y reconocido. Por Antes que anochezca, el actor español fue galardonado con la Copa Volpi y candidato a mejor actor en los Globos de Oro en 2001.

Además, en su ya extensa filmografía destacan títulos como Los lunes al sol, Los lobos de Washington, Sin noticias de Dios, Boca a Boca, Perdita Durango, Amo tu cama rica, Airbag, o la todavía sin estrenar Vicky Cristina Barcelona.