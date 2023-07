Las películas de María Alché y Benjamín Naishtat, Robin Campillo, Joachim Lafosse, Noah Pritzker, Cristi Puiu y Martín Rejtman, entre otros, competirán por la Concha de Oro en la 71 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará entre el 22 y el 30 de septiembre. Además, la debutante estadounidense Raven Jackson formará parte de la Sección Oficial con un largometraje desarrollado en el programa Ikusmira Berriak.

El certamen cinematográfico donostiarra ha avanzado este viernes algunos de los directores que estarán presentes en la edición de este año. Es el caso de María Alché (Buenos Aires, Argentina. 1983) y Benjamín Naishtat (Buenos Aires, Argentina. 1986) que dirigen conjuntamente Puan, en la que Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia interpretan a dos profesores enfrentados por una cátedra universitaria.

Alché obtuvo el Premio Horizontes con su primer largometraje, Familia sumergida (2018), y es, además, residente del programa Ikusmira Berriak de este año. Por su parte, Naishtat ganó la Concha de Plata a la mejor dirección con Rojo (2018), que también obtuvo los premios al mejor actor y a la mejor fotografía, y anteriormente participó en la sección Horizontes Latinos con Historia del miedo (2014). Puan fue seleccionada para Proyecta 2021 y con sus trabajos individuales Alché y Naishtat han visitado otros festivales de cine como los de Berlín y Locarno.

El cineasta francés Robin Campillo (Mohammédia, Marruecos. 1962) competirá por primera vez en San Sebastián con la película Red Island (La isla roja)', cuyo escenario es la colonización francesa de Madagascar. Su cuarto trabajo como director llega después de obtener el Gran Premio del Jurado de Cannes en 2017 por 120 pulsaciones por minuto. En 2012 figuró en la Sección Oficial como coguionista de Foxfire, de Laurent Cantet.

La directora Raven Jackson (Tennessee, EEUU. 1990) competirá en San Sebastián con su debut, pero su relación con el Festival donostiarra es estrecha. Por un lado, participó en la sección Nest, la competición internacional de cortometrajes de estudiantes de cine, con 'Nettles' (2018) y, por otro, en el programa Ikusmira Berriak desarrolló la película que presenta en esta 71¬ edición, 'All Dirt Roads Taste of Salt', una exploración lírica de la vida de una mujer en Misisipi que fue estrenada este año en la sección U.S. Dramatic Competition de Sundance.

Por su parte, Joachim Lafosse (Uccle, Bélgica. 1975) volverá a la competición oficial con su décimo largometraje, Un silence, un drama protagonizado por Emmanuelle Devos y Daniel Auteuil. En 2015 el realizador ganó la Concha de Plata a la mejor dirección por Les chevaliers blancs.

Las obras del realizador Cristi Puiu (Bucarest, Rumanía. 1967) han pasado por los festivales de Cannes y Karlovy Vary. En 2016 participó en la sección Perlak con Sieranevada, y este año estará en la competición oficial con MMXX, que sigue las andanzas de "un puñado de almas errantes atrapadas en la encrucijada de la Historia".

Martín Rejtman (Buenos Aires, Argentina. 1961) participará por primera vez en la Sección Oficial con La práctica, una comedia en la que el actor Esteban Bigliardi interpreta a un profesor de yoga inmerso en una crisis matrimonial.