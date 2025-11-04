Aceite, auriculares y colonias: los comercios españoles pierden 2.817 millones en 2024 por hurtos, errores o fraudes
- Esta cifra es un 52% superior a la de 2023, según un informe sobre la distribución comercial
- Más de la mitad de estos delitos los cometen autores multirreincidentes
Los comercios españoles perdieron en 2024 un total de 2.817 millones de euros debido a pérdidas desconocidas, es decir, hurtos, errores administrativos y fraude de proveedores, un 52% más que en el año anterior. Los productos más hurtados son el aceite, los auriculares y las colonias y fragancias, según el Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial realizado por NIQ, CheckPoint Systems y la patronal del Gran Consumo (Aecoc).
Del total de pérdidas registradas en los comercios, el 77% está directamente relacionado con hurtos —los robos externos suponen el 59% del total y el 18% corresponde a los internos—, mientras que el 15% se corresponde a errores administrativos y el 9%, a fraude de los proveedores. Casi ocho de cada diez comercios asegura que los hurtos se cometen en la propia sala de venta y muy por detrás se sitúan los probadores y las cajas de salida.
También cremas faciales, cargadores y productos para mascotas
Dentro de la alimentación, el aceite —que se ha encarecido en los últimos años— ha sido el más hurtado, seguido de las conservas y ahumados, los embutidos y quesos y los vinos y licores. El 67% de compañías asegura que los auriculares son los productos de electrónica que más se hurtan, seguido de los smartphones, cargadores y videojuegos. Si se mira al sector de la belleza, las cremas faciales, cuchillas de afeitar y maquillaje también ocupan lugares relevantes.
Dentro del bricolaje, el foco está puesto en las bombillas, pilas y baterías de herramientas. La moda es otro mercado donde actúan los ladrones, sobre todo el calzado y la ropa interior y lencería. El informe destaca el aumento de hurtos de productos para mascotas, sobre todo los accesorios. Con todo, la cantidad media de cada hurto es de 195 euros, aunque el 85% del total no supera los 150 euros.
Más de la mitad son multirreincidentes
Según datos del estudio, el 51% del total son realizados por autores multirreincidentes, es decir, que hacer tres hurtos o más al año, y casi la mitad de ellos tiene menos de 30 años. Otro factor es la agresividad, algo que los comerciantes aseguran que se ha disparado en los últimos años. Concretamente, el 74% de establecimientos asegura que se ha incrementado "mucho" la agresividad verbal o física en los hurtos, y un 65% señala que cada vez es más complicado encontrar personal de seguridad debido a esta escalada de agresividad. Por otro lado, el 35% de los hurtos los cometen bandas organizadas.
¿Y cómo se protegen los comerciantes en estas situaciones? De base, todos los encuestados tienen cámaras de vigilancia en sus tiendas, el 96% cuenta con antenas antihurtos y el 83% tiene vigilantes de seguridad en el propio establecimiento. Por otro lado, siete de cada diez tiene alarmas rígidas, y collarines para asegurar cada artículo.