Aceite, auriculares y colonias: los comercios españoles pierden 2.817 millones en 2024 por hurtos, errores o fraudes

Los comercios españoles perdieron en 2024 un total de 2.817 millones de euros debido a pérdidas desconocidas, es decir, hurtos, errores administrativos y fraude de proveedores, un 52% más que en el año anterior. Los productos más hurtados son el aceite, los auriculares y las colonias y fragancias, según el Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial realizado por NIQ, CheckPoint Systems y la patronal del Gran Consumo (Aecoc).

Del total de pérdidas registradas en los comercios, el 77% está directamente relacionado con hurtos —los robos externos suponen el 59% del total y el 18% corresponde a los internos—, mientras que el 15% se corresponde a errores administrativos y el 9%, a fraude de los proveedores. Casi ocho de cada diez comercios asegura que los hurtos se cometen en la propia sala de venta y muy por detrás se sitúan los probadores y las cajas de salida.

También cremas faciales, cargadores y productos para mascotas Dentro de la alimentación, el aceite —que se ha encarecido en los últimos años— ha sido el más hurtado, seguido de las conservas y ahumados, los embutidos y quesos y los vinos y licores. El 67% de compañías asegura que los auriculares son los productos de electrónica que más se hurtan, seguido de los smartphones, cargadores y videojuegos. Si se mira al sector de la belleza, las cremas faciales, cuchillas de afeitar y maquillaje también ocupan lugares relevantes. Dentro del bricolaje, el foco está puesto en las bombillas, pilas y baterías de herramientas. La moda es otro mercado donde actúan los ladrones, sobre todo el calzado y la ropa interior y lencería. El informe destaca el aumento de hurtos de productos para mascotas, sobre todo los accesorios. Con todo, la cantidad media de cada hurto es de 195 euros, aunque el 85% del total no supera los 150 euros.