Asesinato de Charlie Kirk: de bulos sobre la identidad del autor a vídeos falsos de su huida

El asesinato del influencer conservador Charlie Kirk durante su conferencia en la Universidad del Valle de Utah está siendo objeto de desinformación en las redes sociales. Desde bulos e invenciones sin pruebas acerca de la identidad del autor a vídeos falsos sobre su huida. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos los contenidos falsos de este episodio.

Kirk no recibió un disparo del hombre que estaba junto a él Un mensaje difundido en X asegura: "Creo que se resolvió el caso: el hombre a su lado con la camisa azul cruzando los brazos le disparó". La publicación, compartida más de 2.900 veces desde el 11 de septiembre, detalla que "tiene un arma y la recupera una vez que dispara" y adjunta un vídeo de 18 segundos. En la grabación vemos a Charlie Kirk y a su derecha a un hombre cruzado de brazos. Es falso. Mensaje de X que acusa falsamente al hombre junto a Kirk de ser su asesino VerificaRTVE Charlie Kirk no recibió un disparo del hombre que estaba junto a él. El ataque lo perpetró un francotirador desde uno de los tejados del campus. Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública, explicó durante una rueda de prensa que el disparo se realizó desde uno de los tejados. La agencia de noticias Reuters comparte unas imágenes de dron que muestran el "punto desde el que disparó el atacante en una de las azoteas de la Universidad del Valle de Utah", según los investigadores. Un vídeo de la corporación británica BBC revela que el asesino disparó desde uno de los tejados del campus universitario (minuto 1:23).

No es el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk escapando, es otro tiroteo en julio "Imágenes de la huida del asesino de Charlie", dice en inglés un mensaje compartido más de 4.000 veces en la red social X desde el 11 de septiembre. La publicación adjunta una grabación de 25 segundos de duración que muestra a una persona corriendo con el siguiente texto sobreimpreso: "Surge un nuevo vídeo que muestra al tirador real de Charlie Kirk escapando después del tiroteo". Es falso. Mensaje que difunde un vídeo de un tiroteo en julio como si mostrase al asesino de Charlie Kirk huyendo VerificaRTVE Este vídeo no muestra al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk huyendo de la escena. Se trata de un tiroteo que tuvo lugar en un casino en Nevada el 28 de julio de 2025. En VerificaRTVE hemos geolocalizado las imágenes y constatamos que la grabación se tomó en las inmediaciones del casino Grand Sierra Resort, en la ciudad de Reno, Nevada. Hay elementos coincidentes que lo confirman como las esculturas de flores y el gran puente que hay junto al edificio. A través de una búsqueda inversa de imagen encontramos la grabación más antigua difundida en Internet el 29 de julio y la publica la cadena de noticias local de Reno, KNRV News 4. En este vídeo de Univision puedes ver más imágenes del suceso. Según informó Reuters el 28 de julio, "un hombre armado con una pistola abrió fuego el lunes frente a un casino en Reno, Nevada, matando a tres personas e hiriendo gravemente a otras dos antes de ser abatido y herido de gravedad por la policía".

No es Charlie Kirk días antes de su asesinato, es un vídeo de 2023 Mensajes en redes sociales difunden un fragmento de 22 segundos del podcast de Charlie Kirk en el que acusa a los "donantes judíos" de financiar, entre otros, instituciones "neo políticas radicales liberales" y señala que dichas organizaciones son "una bestia creada por judíos seculares". Los usuarios afirman que hizo las declaraciones días antes de su asesinato y lo vinculan a una represalia por parte de la comunidad judía. "Solo días antes de que fuera asesinado, Charlie Kirk salió al aire y nombró a los judíos seculares como los financiadores del marxismo neoliberal y las políticas de fronteras abiertas, que en conjunto equivalen a un suicidio civilizacional", leemos en un mensaje compartido en X el 11 de septiembre. "Según Grok, este clip es de un episodio del show de Charlie Kirk que salió el 10 de septiembre de 2025. El día antes de su asesinato", leemos en otro mensaje en inglés compartido más de 1.000 veces en X desde el 12 de septiembre que también adjunta la grabación. Es falso. Mensaje que difunde un vídeo de Charlie Kirk de 2023 como si fuera actual VerificaRTVE El fragmento corresponde a una emisión de 2023. Con una búsqueda inversa localizamos el clip original publicado en el portal web Media Matters (que se presenta como un centro de investigación e información progresista). Este portal fecha la intervención el 26 de octubre de 2023, algo que cuadra con el cartel situado detrás de Kirk que corresponde al America Fest 2023, un evento que se celebró en diciembre de ese año y en el que el co-fundador de Turning Point USA colaboró. Este episodio emitido en el contexto de la Guerra en Gaza recibió críticas por la respuesta de Kirk al conflicto y sus declaraciones respecto a la comunidad judía.

Esta fotografía no muestra al asesino de Kirk sobre un tejado, es de 2019 Una imagen muestra una silueta de una persona sujetando un arma sobre un tejado y con un cielo tormentoso sobre su cabeza. Los mensajes de redes que la difunden aseguran que "aparecen nuevas fotos del tirador no identificado de Charlie Kirk. El FBI informa que probablemente tenía vínculos con una agencia de inteligencia extranjera". Es falso. Mensaje que difunde una fotografía antigua como si mostrara al tirador de Charlie Kirk VerificaRTVE Esta fotografía no muestra al tirador de Charlie Kirk, es antigua. Gracias a una búsqueda inversa de imagen encontramos la instantánea difundida en febrero de 2019 en The Onion, una web estadounidense de noticias satíricas, que titula: "La multitud se siente un poco tonta después de pasar todo ese tiempo suplicando al francotirador del tejado que no saltara". Además, las fotografías tomadas durante el evento de Charlie Kirk muestran que el día era soleado, a diferencia de la imagen difundida en redes sociales. El verificador Lead Stories también ha desmentido que la fotografía muestre al asesino de Charlie Kirk.

No hay pruebas de que el asesino sea una persona trans Un usuario en X asegura: "La ATF/DHS informa que el asesino de Charlie Kirk es un activista trans". El mensaje continúa diciendo que el arma y la munición "tienen texto con lenguaje trans radical, similar al del asesino de Minnesota de hace 2 semanas". La publicación comparte un vídeo de un hombre hablando a cámara reproduciendo lo mismo que el mensaje y asegurando que las personas trans "tienen el cerebro completamente lavado". No hay pruebas que lo demuestren. Mensaje que afirma sin pruebas que el asesino de Charlie Kirk es una persona trans VerificaRTVE El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado que la persona que ha asesinado a Kirk sea trans. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que el presunto asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk ha sido detenido. Según dos fuentes cercanas a la investigación citadas por Reuters y medios locales, el atacante es Tyler Robinson, un joven de 22 años natural de Utah. El FBI le había identificado a partir de las imágenes captadas tras el atentado que acabó con su vida de un disparo en un mitin ante miles de personas en la Universidad de Utah Valley. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda en medios internacionales con palabras clave ("tirador", "DHS", "trans") y no encontramos las declaraciones que se le atribuyen al Departamento de Seguridad Nacional sobre que esta persona sea trans. Este mensaje forma parte de una narrativa contra la comunidad trans. En VerificaRTVE ya te contamos que es habitual que se presente a los autores de tiroteos como personas de este colectivo con el objetivo de extender el discurso de odio contra la comunidad LGTBIQ+ y te explicamos que la mayoría de tiroteos masivos en Estados Unidos no los cometen desde este colectivo.