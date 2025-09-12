Detenido el asesino de Charlie Kirk, el 'influencer' de ultraderecha tiroteado durante un discurso en EE.UU.

El FBI ha anunciado que el presunto asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk ha sido detenido. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años natural de Utah, que, según su las autoridades, se había radicalizado políticamente en los últimos años. Los agentes le habían identificado a partir de las imágenes captadas tras el atentado, perpetrado en un mitin en la Universidad de Utah Valley, y ofrecían por información sobre él hasta 100.000 dólares de recompensa. Robinson se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado donde se encuentra la universidad, y podría enfrentarse a la pena de muerte.

"Anoche pudimos arrestar al sospechoso, en menos de 36 horas [...] gracias a la colaboración del Gobierno federal y de nuestros socios aquí en Utah", ha indicado el director del FBI, Kash Patel que ha comparecido junto al Gobernador de Utah, Spencer Cox. El detenido "le había dado a entender" a un amigo de la familia "que había cometido el asesinato" y esa persona fue quien se lo transmitió a la oficina del sheriff del condado de Washington, según han explicado las autoridades, que han agradecido la colaboración ciudadana.

Poco antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, se había adelantado al anuncio en una entrevista con Fox News. "Creo que lo tenemos", había dicho el mandatario republicano, que fue el encargado de comunicar la muerte de activista días antes en un mensaje en el que alabó su trayectoria.

Los investigadores también han recuperado el arma utilizada para llevar a cabo el atentado, según ha declarado el agente del FBI Robert Bohls, quien la ha descrito como un rifle de alta potencia. Fue hallado en una zona boscosa a la que el atacante huyó tras el asesinato. El día del ataque, el FBI detuvo a un presunto sospechoso que después fue puesto en libertad.

Según Cox, los investigadores tuvieron acceso a mensajes en Discord, una plataforma de mensajería instantánea y redes sociales, entre Kirk y un individuo desconocido en los que mencionaban un rifle envuelto en una toalla que había sido abandonado entre arbustos.

El tiroteo ha marcado el período más prolongado de violencia política en Estados Unidos desde la década de 1970. La agencia Reuters ha documentado más de 300 casos de actos violentos con motivación política en todo el espectro ideológico desde que partidarios de Trump atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.