El FBI identifica al asesino de Charlie Kirk, recupera el rifle y analiza más pistas mientras continúa su búsqueda

El FBI ha identificado al presunto asesino del activista ultraconservador estadounidense, Charlie Kirk, a partir de las imágenes captadas tras el atentado que acabó con su vida de un disparo. A su vez, investigadores en Utah han recuperado el arma utilizada para llevar a cabo el atentado, según ha declarado el agente del FBI Robert Bowles, quien la ha descrito como un rifle de alta potencia. Este fue hallado en una zona boscosa donde había huido el tirador.

El autor del crimen se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano, según las autoridades, que también han sugerido que aparentaba "edad universitaria".

"Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo", ha explicado el Comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason. "Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario", ha agregado.

"Todo lo que sé sobre el sospechoso es que se integraba bien en una institución universitaria. No estamos revelando muchos detalles por ahora, pero pronto lo haremos. Por el momento, no podemos decir nada, pero esa persona parece tener edad universitaria", ha explicado escuetamente Bowles.

Posteriormente, el FBI ha publicado dos fotos de una persona descrita como "persona de interés" en el tiroteo, aunque no han confirmado que fuera el presunto criminal. En ellas puede apreciarse a alguien con pantalones, camisa negra de manga larga, sombrero y gafas de sol. También han ofrecido una recompensa de 100.000 dólares a quien dé cualquier información que lleve al arresto del asesino de Kirk.

Un vídeo muestra a un sujeto bajando del techo de uno de los edificios Horas más tarde, la organización ha mostrado un vídeo de seguridad donde se observa al que parece el mismo sospechoso bajando del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña. ““ Los investigadores han realizado casi 200 entrevistas mientras trabajan para llegar "al fondo del asesinato de Charlie Kirk", ha dicho el gobernador Cox, quien también ha señalado que se preparan para pedir la pena de muerte para el responsable cuando sea detenido. Las autoridades han señalado que 20 agentes del orden están a cargo de la investigación y han recordado la importancia de la colaboración ciudadana. Kirk de 31 años, era fundador de la organización conservadora Turning Point USA y una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA). Además, era un férreo partidario del derecho a portar armas. Un disparo en el cuello desde unos 150 metros de distancia le alcanzó mientras realizaba una ponencia en el campus de la Universidad de Utah Valley, provocando el caos en las inmediaciones.

Trump condecorará a Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que condecorará a Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil del país. "Me complace anunciar que pronto le otorgaré a Charlie Kirk, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad", ha declarado durante el evento de conmemoración de las víctimas de los atentados del 11-S en el Pentágono. Trump ha definido a Kirk como "un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas". También ha pedido a sus simpatizantes que no reaccionen de manera violenta tras el asesinato. "Él era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que la gente reaccionara", ha afirmado ante las preguntas de la prensa en las inmediaciones de la Casa Blanca. Al contrario, el mandatario estadounidense ha calificado al sospechoso del asesinato como "un animal". "Ojalá lo detengan y lo atrapen. Lo que hizo es vergonzoso", ha aseverado. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance ha cancelado su viaje a Nueva York para conmemorar los atentados y, en su lugar, viajará a Utah para visitar a la familia de Kirk. Kirk comenzó su carrera en la política conservadora en su adolescencia. Poco más de una década después, algunos de los amigos que hizo a lo largo del camino ocupan ahora las más altas esferas del gobierno y los medios de comunicación estadounidenses. Entre ellos, el actual vicepresidente. "Gran parte del éxito que hemos tenido en esta Administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar", ha escrito Vance en un mensaje en su cuenta de X. "No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el Gobierno", ha insistido.