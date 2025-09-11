No es una fotografía del asesino de Charlie Kirk, es falso

Difunden en redes sociales la imagen de un hombre afirmando que es la persona que asesinó al influencer conservador Charlie Kirk. Es falso. Este hombre no guarda relación con el ataque registrado este miércoles 10 de septiembre en el estado de Utah. El FBI ha asegurado que tiene imágenes del asesino y que se trataría de un joven en edad universitaria.

"El disparo contra Charlie Kirk fue supuestamente llevado a cabo por Michael Mallinson, miembro del Partido Demócrata de Utah", leemos en un mensaje compartido en la red social X el 10 de septiembre. El texto adjunta una foto de un primer plano de un hombre de mediana edad con gafas. También encontramos otras publicaciones que difunden la instantánea con mensajes en inglés que trasladan la misma idea. Es el caso de este post compartido más de 1.400 veces desde el 10 de septiembre que dice: "ÚLTIMA HORA: Se confirma que el tirador de Charlie Kirk es Michael Mallinson, un demócrata registrado en el estado de Utah".

Este hombre no es el autor del asesinato del influencer conservador Charlie Kirk. El hombre que protagoniza la instantánea sí se llama Michael Mallinson, pero a diferencia de lo que afirman algunas publicaciones de redes y portales de Internet, no ha sido detenido por este ataque. Además, tal y como te hemos contado en el Telediario de TVE, el FBI ha asegurado que tiene imágenes del autor y que se trataría de un joven en edad universitaria.

Algunas publicaciones que difunden esta falsedad comparten también un vídeo que muestra el momento en el que detienen a un hombre tras el tiroteo. Sin embargo, la persona que aparece en esas imágenes no es Michael Mallinson. Como puedes comprobar en esta foto, el detenido, que ya está en libertad, tiene un hoyuelo en el mentón que no tiene Mallinson. Una aclaración que también comparte el verificador estadounidense Lead Stories.

Mallinson ha denunciado la situación ante la Policía El periódico The New York Times ha entrevistado a Mallinson tras el revuelo generado en redes sociales. En declaraciones a este medio este jueves 11 de septiembre, afirma estar "impactado" y asegura que ha denunciado esta situación a la Policía Local. También explica que considera "demandar a las personas o sitios web que difundieron la falsedad si la situación continúa" y que ha intentado borrar su presencia de todas las redes sociales. The New York Times expone en su artículo que esta falsedad tiene su origen en una cuenta de X que suplanta a una filial de la cadena FOX con sede en Nevada. Así lo confirma una portavoz propietaria de esta filial, que ha señalado que están intentando cerrar dicha cuenta. En VerificaRTVE hemos comprobado que este perfil sigue activo, pero que el post que difunde esta falsedad ya no aparece.