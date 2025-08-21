Preocupación entre los pirotécnicos por la suspensión de espectáculos en algunos municipios por riesgo de incendios

La Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) ha emitido un comunicado para solicitar que no se cancelen los espectáculos pirotécnicos autorizados, especialmente los que se realizan en zonas urbanas o marítimas. La asociación denuncia que la cancelación de estos eventos se está produciendo debido a la "presión social y política" generada por la ola de incendios que afectan a España, y considera que estas suspensiones "contravienen la vigente legislación".

En su comunicado, Aepiro destaca que la pirotecnia es una actividad "regulada de forma estricta" y que sus profesionales toman numerosas medidas de precaución para evitar accidentes. La asociación señala que la legislación actual prohíbe el uso de pirotecnia en épocas de alto riesgo de incendio solo cuando se cumple una situación de riesgo extremo en zonas forestales o de influencia forestal.

La asociación insiste en que las prohibiciones de espectáculos están justificadas "únicamente cuando afectan a zonas forestales" y bajo condiciones meteorológicas de riesgo muy alto o extremo. Por ello, argumentan que los espectáculos que se llevan a cabo en zonas urbanas o marítimas no deberían ser objeto de cancelación, ya que "en ningún caso presentan riesgo de incendio forestal y no están sujetos a la legislación de montes".

Aepiro concluye haciendo un llamamiento a la "responsabilidad de las administraciones" para que no cedan ante la presión y respeten la legalidad. La asociación asegura compartir la preocupación por los incendios forestales y afirma que sus miembros son "los primeros en suspender espectáculos" que, debido a su ubicación o a otras circunstancias, presentan un riesgo elevado de incendio o para la seguridad.