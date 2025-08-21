Incendios en España hoy, última hora en directo | Dieciocho incendios graves siguen activos y obligan a desalojar a más de 33.000 personas

El fin de la ola de calor ha dado una tregua a los efectivos de emergencias, que no descansan en su lucha contra los incendios. La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad en el noroeste están propiciando mejores perspectivas este jueves para controlar los 18 incendios graves que permanecen aún activos, especialmente virulentos en Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Los incendios que asolan el país desde hace dos semanas se han llevado con ellos 403.171 hectáreas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Solo en Galicia, donde la Aemet ha previsto lluvias débiles en el norte, han ardido más de 82.000 hectáreas en estos días.

En la provincia de León han podido regresar a sus casas los vecinos de seis localidades evacuadas, en concreto en Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo, Barrio de la Puente y Valverde de la Sierra.

En esta comunidad preocupa ahora la especial virulencia de los incendios de Barniedo y Colinas, donde el miércoles se detectó un nuevo foco que ha obligado a evacuar la localidad de Igüeña.

Y en clave política, la jornada ha estado marcada por la tensión generada entre el Gobierno y el Partido Popular, que ha acusado directora de Protección Civil, Virginia Barcones, de ser "una pirómana más". Así lo ha asegurado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal de los 'populares', Elías Bendodo, que respondía así a Barcones tras señalar a algunas comunidades afectadas por los incendios y gobernadas por el PP de haber solicitado "cosas imposibles" en materia de colaboración al Ejecutivo central.

Estas son las últimas novedades: