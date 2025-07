Suecia acogerá las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China la próxima semana

Suecia acogerá las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China a principios de la próxima semana, tal y como ha anunciado este martes el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en una publicación en X. "Es bueno que ambos países quieran reunirse en Suecia para buscar consensos" ha indicado Kristersson, que también ha adelantado que la reunión se centrará en las conversaciones entre Washington y Pekín, "pero también revisten gran importancia para el comercio y la economía mundiales".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también ha anunciado que se reunirá con su homólogo chino la próxima semana en Estocolmo para discutir lo que probablemente será una prórroga del límite del 12 de agosto para llegar a un acuerdo arancelario y evitar que los gravámenes sigan subiendo. "Creo que, de hecho, hemos alcanzado un nuevo nivel con China, donde la relación es muy constructiva y... podremos lograr muchos avances ahora que el comercio se ha estabilizado a un buen nivel", ha expresado Bessent.

La embajada de China en Estados Unidos no se ha pronunciado todavía para confirmar la reunión adelantada por Bessent y el primer ministro sueco.

En caso de no llegar a un acuerdo o retomar negociaciones, Washington podría volver a aplicar un arancel del 145% a productos chinos, mientras que el gigante asiático volvería a gravarlos con el 125%. "Estaremos trabajando en lo que probablemente sea una extensión" en las conversaciones de Estocolmo, ha indicado Bessent.

No obstante, ambas potencias fijaron un plazo de 90 días para resolver otros asuntos, como las quejas del Gobierno estadounidense sobre el modelo de economía china basado en la exportación y el subsidio estatal de esta industria, lo que ha generado una capacidad manufacturera china que está copando los mercados mundiales con productos baratos. Pekín, por su parte, niega que subsidie estas industrias y atribuye su éxito exportador a la innovación.

Desde mediados del mes de mayo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos se ha reunido dos veces con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Ginebra y Londres para elaborar una tregua comercial temporal que reduzca los aranceles que han ido imponiéndose ambas potencias y que amenazaban con cortar todo el comercio entre las dos economías más grandes del mundo.

Sanciones por comprar petróleo ruso e iraní

Además, Bessent ha explicado que quiere lanzar una advertencia a China sobre seguir comprando petróleo ruso e iraní sancionado y sobre los esfuerzos de China para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania. Con respecto a este tema, ha afirmado que en el Senado estadounidense cuentan con el apoyo bipartito para aplicar una legislación que aplique aranceles del 100% a productos de países que siguen comprando petróleo a Rusia, como India y China.

"Voy a estar en contacto con mis homólogos europeos. Los europeos que han hablado mucho sobre sancionar a Rusia, y será muy importante que también estén dispuestos a imponer estos altos aranceles secundarios al petróleo ruso sancionado", ha expresado Bessent.

Asimismo, ha indicado que Estados Unidos está a punto de anunciar varios acuerdos comerciales con otros países, y que Japón podría estar entre ellos, a pesar del revés electoral del partido gobernante japonés y las difíciles negociaciones. "No me sorprendería que no lográramos resolver algo con Japón con bastante rapidez", ha expresado. Sin embargo, ha afirmado que, para la mayoría de los países, los gravámenes volverían a los niveles del 2 de abril partiendo del 10% actual, pero las negociaciones sobre acuerdos comerciales podrían continuar.