Trump, a las puertas de una guerra en Irán: "Nada que ganar y mucho que perder"

Antes de convertirse en presidente, Donald Trump prometió que acabaría con todas las guerras. Sin embargo, seis meses después de su llegada a la Casa Blanca, está a las puertas de un nuevo conflicto. Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Irán el pasado viernes, la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos ha pasado de ser una hipótesis a un elemento central en las cábalas geopolíticas de Oriente Próximo.

En este contexto de confrontación Teherán-Tel Aviv, la retórica de Trump se ha endurecido en las últimas horas contra el régimen de los ayatolás. El mandatario ha exigido la "rendición incondicional" de Irán y hasta ha amenazado con asesinar a su líder supremo, Alí Jameneí.

Por su parte, Jameneí ha condenado las intimidaciones y ha insistido en que "cualquier intervención militar estadounidense indudablemente estará acompañada de daños irreparables". En este intercambio de advertencias, Estados Unidos aún no ha decidido si comprometer tropas o activos militares de forma directa en el conflicto. "Puede que lo haga. Puede que no lo haga", ha reconocido Trump este miércoles.

"Irán siempre ha sido, mucho más que otros escenarios, uno de los puntos más peligrosos para EE.UU.", expone el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos Juan Tovar Ruiz, que recuerda que el país persa fue la razón por la que Trump estuvo cerca de entrar en un conflicto en Oriente Próximo. Esto ocurrió en 2020 durante su primer mandato, cuando EE.UU. mató al general iraní Qasem Soleimani.

Pese a que Trump defiende que su país "no debe verse envuelto en conflictos de larga duración en escenarios donde no tiene intereses relevantes —como ocurre en Ucrania—con Irán es donde se ve que hace una excepción, y eso también tiene implicaciones domésticas [si decidiera intervenir]", sostiene el profesor.

"El argumento de que EE.UU. puede, a bajo costo, unirse a la lucha y poner fin al programa nuclear iraní, es algo que se escucha cada vez más en Washington", establece el profesor visitante en el Instituto de Oriente Próximo de Washington D.C., F. Gregory Gause. "Durante meses, Trump se mostró reacio a que Israel atacara a Irán y prefirió seguir la vía diplomática. Sin embargo, el éxito de la primera ola de ataques israelíes claramente ha atraído a Trump. Está considerando unirse a la campaña militar", reflexiona.

Pese a los deseos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, los objetivos estadounidenses no están necesariamente alineados con esa lógica de confrontación directa, incluso si los antecedentes de Trump parecen avalar dicha hipótesis. Como ejemplo, en 2018, aunque se retiró del acuerdo nuclear con Irán negociado durante la Administración Obama, su objetivo no parecía ser la guerra, sino alcanzar un pacto más favorable y bajo sus propios términos.

Una posible fractura en las bases de MAGA

La mitad de los estadounidenses considera a Irán un enemigo del país, pero el 60% se opone a que su Ejército se involucre en el conflicto iniciado por Israel. Así lo recoge una encuesta de Economist/YouGov Poll. Este informe también muestra que es una opinión repetida no solo entre la base demócrata —un 65% está en contra—, también entre independientes (61%) y republicanos (53%). De hecho, una participación directa de EE.UU. puede suponer, advierten los expertos, un alto coste electoral para Trump, que repitió hasta la saciedad su compromiso con acabar con los conflictos en los que estaba envuelto el país.

"Incluso dentro de su propio partido, los sujetos más vinculados al movimiento MAGA (Make America Great Again) no comparten que esta guerra sea suya", destaca Gazapo Lapayese, que señala que "no existe una política común o percepción consensuada" con respecto a este tema. Esto podría suponer "una fractura dentro del movimiento de Donald Trump, aunque él no lo plantee o lo perciba así en este momento".

Una de las razones por las que esa base MAGA —contraria al envío de armas a Israel— votó a Trump "fue su promesa de no involucrarse en este tipo de conflictos", reitera Tovar Ruiz, que añade que con una posible intervención en Irán Trump tiene "nada que ganar y mucho que perder". Entre otras cuestiones, "el prestigio de Trump como líder político que no quiere verse envuelto en conflictos en el exterior se vería afectado", sostiene.

En el contexto de la escalada entre Irán e Israel, congresistas demócratas han propuesto una medida que limite el poder del presidente para iniciar una guerra sin contar con el Congreso. La idea ha recibido apoyos republicanos, como el del legislador Thomas Massie y la congresista Marjorie Taylor Greene, quienes han contemplado la posibilidad de adherirse a esta iniciativa en el futuro. Además, importantes líderes de opinión entre la base MAGA, como el locutor Tucker Carlson, se han pronunciado en contra de la intervención.