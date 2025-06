Resumen de los ataques entre Israel e Irán del 18 de junio: Trump advierte que la paciencia con Irán "se ha agotado"

Vance deja entrever su intención de participar en el conflicto

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha dejado entrever en X su intención de participar en el conflicto entre Irán e Israel, iniciado el pasado viernes cuando el estado hebreo atacó la infraestructura militar y nuclear de su enemigo islámico.

"Podría decidir que necesita tomar medidas adicionales para poner fin al enriquecimiento iraní. Esa decisión, en última instancia, le corresponde al presidente (estadounidense, Donald Trump)", ha indicado Vance. Estas declaraciones han llegado después de las amenazas del magnate de ayer, cuando aseguró que sabe "dónde se esconde" el líder supremo iraní, Alí Jameneí, pero descarta matarlo "por ahora".

“Look, I'm seeing this from the inside, and am admittedly biased towards our president (and my friend), but there's a lot of crazy stuff on social media, so I wanted to address some things directly on the Iran issue:



First, POTUS has been amazingly consistent, over 10 years, that…“