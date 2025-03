Aumentan las reservas de agua, plan de paz para Nagorno Karabaj y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Semana Mundial del Cerebro, también para los que no lo usan por miedo a que se gaste. Este 16 de marzo las tres grandes religiones monoteístas -judíos, cristianos y musulmanes- recuerdan la figura del patriarca y profeta Abraham. Si no saben quién es, estás tardando en guglearlo. Mientras tanto, en Estados Unidos, dedican el día al oso panda. Dando caña. De bambú.

El viernes recordábamos los cinco años de la pandemia de covid en España con una programación especial en TVE, RNE y RTVE.es. Nuestro compañero Daniel Flores ha buceado en los datos para hacer una comparativa y mostrarnos cómo hemos cambiado en este lustro: una generación diezmada, algo más de teletrabajo y menos viajes. Por su parte, Samuel A. Pilar, ha preparado un reportaje en positivo bajo el sugerente título La pandemia de la que no salimos mejores... ¿O tal vez sí? en el que recuerda que la emergencia sanitaria se saldó con numerosos errores, pero también con importantes logros y lecciones.

El dato de estos siete últimos días es 50. Un número exagerado de muertes por accidente laboral durante el mes de enero en nuestro país. Aún así la buena noticia es que ha habido un descenso del 2%, lo que se traduce en un muerto menos que en enero de 2024. La mayoría han sido infartos y derrames cerebrales, pero también ha habido accidentes de tráfico y atrapamientos. Hay que seguir trabajando para evitar muertes en el tajo.

El agua desembalsada no se pierde

Sí, algunas presas están desaguando. Y no, el agua desembalsada no se pierde. El meteorólogo de RTVE, Albert Barniol, explica por qué ese desembalse no implica la "pérdida" de agua y cómo los ecosistemas aprovechan estos recursos como parte del ciclo natural del agua. La crecida súbita de los ríos ha llenado multitud de presas hasta el punto de que algunas han tenido que desaguar, pero es que los embalses también están para gestionar estas crecidas súbitas de los cauces de los ríos, no sólo para almacenar el agua o transformarla en energía.