Thierry Frémaux: "Los Lumière fueron los últimos inventores del cine y los primeros directores"

Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes desde 2001 y del Instituto Lumière de Lyon, nos sorprendió en 2017 con ¡Lumière! Comienza la aventura, una película que recogía imágenes de 114 cortos rodados por los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo, como La salida de la fábrica o Llegada del tren. Ahora, nueve años después, presenta Lumière, La aventura continúa, en la que podemos ver fragmentos de otro centenar de películas inéditas del dúo. Una fascinante aproximación a los orígenes del cine (hace 130 años), que se estrena en salas este 14 de marzo y sobre la que hemos podido hablar con su director.

"Creo que soy un privilegiado por poder conservar y restaurar las películas de los Lumière -nos confiesa Thierry en un estupendo castellano-. Pero también siento que ese privilegio es un deber, porque son las primeras películas de la historia. Por eso tenemos que restaurarlas, para mostrarlas tal y como se concibieron, para la gran pantalla, y para compartir su visión del mundo. Entre 1895 y 1905 los Lumière realizaron más de mil quinientas películas de unos 50 segundos que prácticamente no se han vuelto a ver. Y nosotros hemos recuperado dos centenares de ellas en estas dos películas".

Con tanto material disponible... ¿Cuál ha sido el criterio de selección de las pequeñas películas que podemos ver en este largometraje? "Ha sido complicado -reconoce Thierry-, porque no quería repetir lo mismo que hicimos con la primera película. No sabía por dónde empezar. Pero descubrí que hay muchísimas cosas cosas que contar sobre los Lumière. Y decidí centrarme en su faceta de directores".

"Porque -añade-, a los Lumière se los considera los inventores del cine. Algo que fue la culminación de un largo proceso en el que participaron otros muchos inventores. Pero una vez que ellos inventaron el cinematógrafo, ya estaba todo hecho. Hay muchos inventores antes de los Lumière pero nadie después. Había nacido el cine".

"Pero la idea que yo defiendo también en esta película es que los Lumière también fueron los primeros directores de cine -añade-. Eran autores... y autores muy importantes. Por eso, esta película se centra en el trabajo de los Lumière como directores. Creo que una parte importante de nuestro trabajo en la Cinemateca es reivindicar a grandes cineastas olvidados y los Lumière fueron los primeros en ser olvidados. Por eso queremos reivindicar la calidad de su trabajo como cineastas, no como inventores. Creo que hicieron un cine muy actual".

Fotograma de 'Lumière, la aventura continúa'

"Lumière es Rosellini, Méliès es Fellini" Siempre ha circulado la leyenda de que los hermanos Lumière pensaban que su invento era solo un juguete sin futuro, algo que Thierry Frémaux descarta: "Es un tema muy interesante, porque no hay cartas ni documentos de los Lumière. Solo tenemos el testimonio de uno de ellos en los últimos días de su vida, cuando era una persona muy mayor y sus recuerdos no eran del todo fiables. Todo son hipótesis sobre sus obras. Es como si vas a ver La Gioconda, desconocemos cómo se hizo". "Pero yo tengo muy claro que hay que eliminar esa leyenda de que no creían en el futuro de su invención. Porque si no lo hubieran hecho, no habrían producido más de 2.000 películas. Eso es totalmente falso. El problema es que eran tan humildes y modestos que no se consideraban artistas. Pero está claro que tanto los Lumière como sus operadores eran artistas y cineastas". "Por eso, aunque se suela decir que Méliès es el primer director de cine, yo no estoy de acuerdo con dicha afirmación. Por supuesto que Méliès es muy importante, pero no lo considero el primer director. Fueron los Lumière. Ellos se conocían e incluso eran amigos y para mí, Lumière es Rosellini y Méliès es Fellini, porque es el que empezó a reinventar la realidad. Y de la suma de ambos, de la realidad y la ficción, es de conde nació el cine". "Y por eso quería hacer esta película -concluye-, porque creo que esas películas en realidad también son muy modernas. La paciencia que necesitamos para entender una película de 50 segundos, ahora que las cosas van tan rápidas, el blanco y negro, la falta de sonido... todo eso son cosas que parece odiar la juventud actual, pero creo que hay un placer en visionar estas obras y que mi deber es reintroducir a Lumière en la historia del cine, no solo como creador, sino también como artista. Lumière fue el último inventor del cine y el primer director". Fotograma de 'Lumière, La aventura continúa'

"Sus películas dicen la verdad con la belleza" Thierry Frémaux asegura que: "Las películas de Lumière dicen la verdad con belleza y muestran la belleza con verdad. El mundo es bello y por eso Lumière también rodó algunas películas solo para captar esa belleza. Algo que seguimos haciendo en la actualidad, pero que él hizo primero. Porque esa rodar la belleza también es una forma de transmitir emociones. Estoy pensando ahora mismo en mi pintor abstracto preferido, Mark Rothko (1903-1970). Cuando veo uno de sus cuadros es algo que me emociona, que me llega de una forma que yo no podía imaginar. Y me pasa lo mismo con el cine de Lumière". En cuanto a cómo cree que han envejecido las obras de Lumière, Thierry nos comenta: "Ninguna película de cine será nunca más vieja que una obra de Shakespeare. Y nadie se atreve a decir que Shakespeare se haya quedado antiguo. Pero creo que el cine también tiene algo que ver con ser viejo y ser nuevo. Para mí, la importancia de las películas de Lumière también es que son modernas. Y pienso que tenemos que volver a verlas porque creo que, entre 1895 y la actualidad, hemos perdido un poco el sentido de lo que es una imagen en movimiento y también nuestra necesidad de contar historias de una manera estética. Méliès es muy cómico, pero es como teatro, un poco pintoresco. Mientras que Lumière grabó la vida misma. Los personajes que aparecen en sus películas son mis abuelos, nuestros ancestros... somos nosotros". El director del Festival de Cannes y del Instituto Lumière de Lyon nos avanza que: "Este año vamos a abrir una plataforma en la que mostraremos el material que conservamos de los Lumière, para que pueda ser usado como material de estudio por historiadores, cineastas... Si vemos las películas que rodaron en plazas y calles tenemos de todo: gente paseando, caballos, carrozas... es un testimonio visual de cómo era realmente la vida en ese final del Siglo XIX y los primeros años del XX". Viendo la película sorprende la calidad de las imágenes, que parecen haber sido rodadas hace unos días. "Lumière cuido su patrimonio hasta su muerte en 1948 -nos comenta-. Y por eso tenemos casi todas las películas que rodó, que fueron 2000. Solo faltan 17. Y las estamos restaurando poco a poco. Además los Lumière también también tenían una empresa de fotografía, por lo que sabían cómo hacer buenas fotos y como conservarlas. Por eso este material tiene tanta calidad". Fotograma de 'Lumière, La aventura continúa'

¿Ha influido Lumière en los cineastas modernos? En cuanto a cómo ha influido Lumière en otros cineastas Thierry nos comenta: "No creo que se pueda llamar influencia, pero lo cierto es que encontramos muchas de las cosas que hizo Lumière en otros grandes cineastas, como Renoir o Kubrick. Pero como Lumière desapareció durante casi todo el Siglo XX, no puedo afirmar que estos directores conocieran su cine". Otro tema interesante es cómo debe estar presente el cine en la educación actual: "Tengo sentimientos contradictorios respecto a ese tema -nos confiesa-. Por supuesto que es muy importante enseñar el cine desde la infancia. Aquí les ponemos las películas a los chavales sin darles muchas explicaciones porque lo que queremos es que vean una buena historia y sientan el placer de estar en una sala de cine. Cuando yo era un chaval no me gustaba ir al cine con el colegio porque después siempre había un deber, teníamos que comentar la película o escribir algo. Por eso pienso que lo importante es transmitir a los chavales esa idea del placer". "Pero no hay que olvidar que, a veces, aburrirse en una sala de cine también es bueno. Y ahí es donde tengo esos sentimientos contradictorios. Por ejemplo, en Cannes a veces veo una película que me parece fantástica y a los dos días se me ha olvidado. Y con otras, quizá no lo paso tan bien durante la proyección pero pasada una semana sigo pensando en ellas". Thierry Frémaux © Institut Lumière

"Los Lumière también inventaron la globalización" Otra cosa novedosa que hicieron los Lumière fue mandar cámaras a todo el mundo, de forma que, por ejemplo, los europeos pudieron ver pro primera vez imágenes de Japón. "Inventaron la globalización audiovisual. Podían hacer una película en Tokio para que se viera en Nueva York, casi como la televisión actual, aunque, por supuesto, con otro timming. El fue el primero que tuvo esa idea de mandar a jóvenes camarógrafos por todo el mundo para que trajeran y llevarán las imágenes. Fue la primera vez que el cine nos dijo quiénes somos nosotros y también quiénes son ellos". '¡Lumière! ¡Comienza la aventura!': 120 años de cine no son nada ESTEBAN RAMÓN Además, en ese momento el cine estaba rodando su propia historia. Por eso preguntamos a Thierry si cree que actualmente el cine también rueda su historia o se ha convertido en un simple entretenimiento. "Creo que el cine sabe exactamente cuál es su identidad y la protege -asegura-. Nosotros, los directores, los periodistas, los espectadores... amamos el cine. Y es muy amado en todas las partes del mundo. Pero amarlo puede no ser suficiente, por eso debemos respetarlo y, sobre todo, ir al cine". "Mi trabajo en Cannes, y el del comité de selección es descubrir el buen cine -añade-. Y yo creo que tenemos buen gusto, al igual que el público y la crítica. Pero también pienso que el mejor crítico es el tiempo. La gran ilusión (Jean Renoir, 1937) fue un fracaso cuando se estrenó, y ahora está considerada la mejor película de la historia del cine francés. Así que tenemos que ser humildes y dar tiempo al tiempo para juzgar, para ver lo que va a sobrevivir. Pero también es verdad que, gracias al cine de Lumière, tengo mucha conciencia de lo que es el cine, la creación y el arte". Aprovechando que habla sobre Cannes, preguntamos a Thierry Frémaux por qué casi nunca hay películas españolas en la sección oficial del Festival de Cannes: "En la sección oficial no es habitual, es cierto, no había tradición que España fuera a Cannes. Pero, por supuesto que me gusta este país, vuestro cine, vuestro idioma... y estoy deseando recibiros". Fotograma de 'Lumière, La aventura continúa'