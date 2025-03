El papa Francisco continúa "estable", aunque con un cuadro clínico "que sigue siendo complejo", según han informado fuentes del Vaticano este viernes. El pontífice cumple tres semanas desde su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma, donde ha continuado con sus actividades laborales, alternando la oración con el reposo.

Su situación es "de espera" para ver cómo evoluciona con la terapia y, de hecho, este viernes sus médicos no han publicado un boletín médico, como venían haciendo cada día, sino que el próximo se dará a conocer el sábado, según apuntan estas fuentes. Su estado, insisten, es "estable dentro de la complejidad".

Francisco no ha sufrido otras crisis o insuficiencias como la de los días anteriores y este viernes lo ha dedicado al reposo en el apartamento papal de la décima planta del hospital romano. No obstante, su pronóstico sigue siendo reservado, es decir, que los médicos no aclaran cómo evolucionará su salud.

Por primera vez desde que ingresó en el hospital el pasado 14 de febrero, el papa Francisco envió anoche un mensaje para dar las gracias a todos los fieles del mundo por sus oraciones.

"Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza [San Pedro], los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias", dice Francisco con una voz muy débil en el mensaje grabado y difundido antes del rezo del Rosario que se celebra por él cada noche en la plaza de San Pedro del Vaticano.