Montero rechaza que las autonomías vayan a pagar intereses por la quita y estas lo niegan: "Es un regalo envenenado"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que "el Estado no va a cobrar los intereses" de deuda a las comunidades autónomas que se acojan a la condonación, algo que han cuestionado minutos antes las autonomías gobernadas por el PP, que creen que la medida es "un regalo envenenado" y que "blanquea los chantajes del independentismo".

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE desde Sevilla, coincidiendo con el Día de Andalucía, Montero también ha destacado que las autonomías podrán destinar ese dinero que se ahorren en intereses, que calcula en hasta 7.000 millones de euros, a gastos en educación o dependencia, entre otros. Eso sí, ha dicho, "en el marco de reglas fiscales".

"Claro que se podrá gastar en lo que la comunidad autónoma considere. Esto es como cuando uno paga los intereses de su hipoteca. Ya después lo podrá destinar a la educación, a la dependencia, al resto de materias, evidentemente dentro del marco de reglas fiscales, como siempre", ha afirmado.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó este miércoles la condonación de 83.252 millones de deuda de las comunidades, pese al plante de los consejeros del PP, que abandonaron la reunión cuando se iba a debatir este asunto. Se trata del primer paso para la convalidación de esta medida, propuesta por el Gobierno a raíz del pacto con ERC, que debe materializarse ahora en una ley orgánica y ser aprobada posteriormente por el Congreso, donde el Ejecutivo todavía no cuenta con los apoyos suficientes.

Según Montero, la medida es "una apuesta por los territorios", que va a permitir que algunas comunidades puedan salir a los mercados para obtener financiación, después de se vieran muy endeudadas tras la crisis de 2008. Así, ha vuelto a reprochar al PP que rechace una medida que sería beneficiosa para sus autonomías, pues obtendrían casi un 70% del total de deuda condonada.

"Le pongo palos en la rueda al Gobierno para cualquier iniciativa, aunque me beneficie. Esto es, me tiro piedras contra mi propio tejado, porque creo que de esa manera tengo más capacidad de que este Gobierno no avance, no sea capaz de conseguir logros, no sea capaz de conseguir éxitos. Esto es lo que ocurre", ha criticado.

Las comunidades del PP insisten: "Es maquillaje fiscal" La ministra desmentía así las declaraciones que ha hecho en el mismo programa la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, quien ha vuelto a rechazar la condonación de deuda propuesta por el Gobierno porque, a su juicio, es una "operación de maquillaje fiscal", ya que las comunidades autónomas "seguirán pagando los intereses". Según la consejera, en Andalucía "ya tienen solvencia financiera", por lo que no necesitan esa medida, y se ha mostrado convencida de que si la aceptan "estarían cediendo a blanquear los chantajes del independentismo". "Nos está haciendo un regalo envenenado, nos da dinero por un lado y por otro nos exige mucho más. El incremento de la deuda del Estado será mucho mayor y eso se traducirá en un incremento de impuestos para todos los madrileños, no estamos dispuestos", ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Albert ha considerado que la Comunidad de Madrid "no tiene problemas para pagar" y ha insistido en que lo que España necesita es un nuevo sistema de financiación autonómica. En su opinión, el sistema actual es "mejorable", por lo que esperan una propuesta por parte del Gobierno central: "Se lo llevamos pidiendo mucho tiempo y no la ha presentado", ha recalcado.