El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha iniciado este sábado una visita sorpresa a Ucrania, comenzando por la catedral de la Transfiguración de la ciudad de Odesa, emblema de los daños causados por los bombardeos rusos contra la población y los sitios históricos de la ciudad, en julio pasado. Desde allí, el diplomático ha asegurado que la UE apoyará a Ucrania en su lucha por recuperar su integridad territorial, al recordar el aniversario de las anexiones por parte de Rusia, de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

"Hoy hay un aniversario, es un momento para recordar que una parte del territorio ucraniano ha sido ilegalmente anexionado a Rusia, como antes también Crimea fue anexionada ilegalmente. Y nosotros, como Unión Europea, apoyaremos a Ucrania en su lucha por recuperar su integridad territorial", ha dicho Borrell en un vídeo mensaje durante su visita no anunciada a Ucrania.

“Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW“