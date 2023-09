Zelenski agradece desde Canadá su apoyo por "salvar miles de vidas"

Poco antes de que Zelenski hablara, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha indicado que Canadá ofrecerá 650 millones de dólares canadienses adicionales (453 millones de euros) en ayuda militar durante tres años para suministrar a Ucrania 50 vehículos blindados. Ottawa también enviará otro paquete instructores para ayudar a los pilotos ucranianos en los aviones de combate occidentales F-16, ha confirmado Trudeau.

Además, Canadá impondrá sanciones económicas a 63 entidades e individuos rusos "cómplices en la transferencia y custodia ilegal de niños ucranianos" y en "generar y diseminar desinformación y propaganda". Un apoyo que se afianza, al igual que el de Estados Unidos, en plena ruptura temporal de relaciones entre Ucrania y Polonia por el veto a los productos agrolimentarios ucranianos. Aparte, Canadá destinará a Ucrania otros 34 millones de dólares en asistencia para el desarrollo, incluido apoyo a la salud mental, y 8,3 millones de dólares en esfuerzos de paz y seguridad.

"Seguiremos trabajando con nuestros socios, incluso dentro de la OTAN, para proporcionar un apoyo inquebrantable. Y seguiremos prestando apoyo económico a Ucrania durante el próximo año para que siga siendo un país democrático fuerte, dinámico y próspero", ha declarado el mandatario canadiense. "Mientras los ucranianos siguen luchando por su libertad y su democracia, nuestro apoyo será inequívoco hasta la victoria", ha añadido Trudeau.

“United in support of the people of Ukraine. In support of democracy. In support of peace. In support of the friendship between our countries – and our peoples. President @ZelenskyyUa, we’re here with you for the long run. pic.twitter.com/qTKG4WBSdx“