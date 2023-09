El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, será este año uno de los grandes protagonistas del arranque del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, un foro donde se dan cita los líderes de las grandes potencias, pero al que este año faltarán algunos de los principales mandatarios del mundo.

Zelenski, que ya el año pasado participó por videoconferencia pese a las protestas de Rusia, será uno de los primeros en dirigirse en persona a la Asamblea en el arranque de las sesiones de este martes, y al día siguiente se presentará ante el Consejo de Seguridad en una nueva sesión sobre Ucrania convocada esta vez por la presidencia de turno albanesa.

Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres, ya se ha encargado de rebajar las expectativas sobre si su presencia podría propiciar algún avance que frene la guerra en su país: "Para ser honestos, no veo en esta Asamblea General las condiciones para un diálogo serio sobre la paz. Creo que las partes están lejos de esta posibilidad en este momento", reconoció Guterres en una entrevista emitida el sábado en la televisión de la ONU.

Volodímir Zelenski anunció el lunes que ya había llegado a Nueva York. Y además, el mandatario compartió mediante sus redes sociales que había visitado a militares ucranianos que están siendo tratados por heridas de guerra en los Estados Unidos.

“I started my visit to the U.S. with the most important thing: meeting our wounded warriors at Staten Island University Hospital.



I thanked them all for their service and wished them a speedy recovery.



I also thanked and awarded medical personnel and the Kind Deeds foundation. pic.twitter.com/VPO5ytor7s“