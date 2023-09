Polonia ha dejado de suministrar armas a Ucrania en medio del contencioso que mantienen ambos países por el veto polaco a los productos alimenticios ucranianos. Así lo anunció este miércoles el primer ministro placo, Mateusz Morawiecki, y ha confirmado este jueves un miembro de su gabinete.

Varsovia ha sido hasta ahora uno de los más firmes aliados de Kiev en su guerra contra Rusia. Sin embargo, Polonia, Hungría y Eslovaquia han impuesto un veto a la importación de productos agrícolas ucranianos, que deben atravesar su territorio con destino a otros países, para proteger su producción nacional.

Como respuesta, Ucrania ha presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que podría transformarse posteriormente en una denuncia.

Morawiecki: "no vamos a transferir más armas a Ucrania"

"No vamos a transferir más armas Ucrania porque ahora nos estamos armando a nosotros mismos con las armas más modernas", dijo este miércoles Morawiecki al medio Polsat News.

"Por el momento es como ha dicho el primer ministro, en el futuro ya veremos", ha declarado este jueves el ministro de Patrimonio del Estado, Jacek Sasin, a la cadena de radio Plus, según recoge Efe. Sasin, no obstante, ha afirmado que eso no significa que Polonia haya cambiado su postura sobre la guerra y la invasión rusa.

El cambio de postura de Polonia, que fue el primer país en prestar ayuda militar a Ucrania tras la invasión rusa, se produce tras un rifi-rafe en la Asamblea General de la ONU. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó, durante su intervención en la Asamblea, a los países que impiden sus exportaciones de "jugar con la solidaridad" y de hacerle el juego a Moscú.

El presidente polaco, Andrzej Duda, respondió comparando a Ucrania con una persona que se ahoga y arrastra a quien intenta ayudarle. El gobierno polaco llamó además al embajador ucraniano en Varsovia para presentar una queja formal por las palabras de Zelenski.

El Ministerio de Exteriores ucraniano ha pedido a Polonia que mantenga la calma, y el gobierno de Kiev ha llamado a la negociación.