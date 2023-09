En Ucrania miles de combatientes extranjeros luchan junto al ejército de Kiev. Suelen tener experiencia militar y varios de ellos aseguran que lo hacen porque comparten la causa y no por llevarse un sueldo. Un equipo de RTVE ha estado con un español que está combatiendo en el este del país.

El lugar de encuentro es Shevchenkove, un pueblo cerca de Kupiansk, en el noreste del país, en la región de Járkov. Es el primer día libre de Alberto Arroba, madrileño de 39 años, tras dos jornadas de intenso combate "con fuego cruzado constantemente y cayendo artillería encima tuyo todo el rato... Lo que es la guerra en primera línea de batalla", describe.

Dice Alberto que a veces siente que está dentro de una película, pero no, aquí las víctimas son reales y él ya ha visto demasiadas. "La muerte que más me impactó fue la de un amigo que tuve cuando comenzó la guerra que vino teniendo siete hijos, era brasileño. Yo me llevaba muy bien con él y murió a los tres meses de estar aquí. Luego algunos otros amigos que he conocido aquí también han fallecido o han resultado heridos", relata.