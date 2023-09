Guerra Ucrania - Rusia en directo | Morawiecki advierte a Zelenski: "Nunca más vuelva a insultar a los polacos"

Zelenski celebra el nuevo acuerdo con Trudeau desde Ottawa. En su visita al país norteamericano, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha conseguido un acuerdo por el que Canadá entrenará a pilotos ucranianos en F-16 y proporcionará misiles de defensa aérea adicionales. El nuevo paquete de ayuda militar de más de 500 millones de euros incluye vehículos blindados y evacuaciones médicas.

“During our talks, @JustinTrudeau and I reaffirmed the strong Ukrainian-Canadian partnership.



Canada will train our pilots on F-16s and provide additional air defense missiles. Today’s new military aid package includes armored vehicles and medevacs.



We also focused on… pic.twitter.com/elafAMAZ1f“