Guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha prometido que habrá represalias. "Misiles contra ciudades pacíficas, contra edificios residenciales, una catedral... No puede haber excusa para la maldad rusa. Como siempre, este mal perderá. Y definitivamente habrá represalias para los terroristas rusos por Odesa. Sentirán estas represalias", ha indicado el presidente ucraniano en un mensaje en Telegram.

Zelenski ha agregado que "se está brindando asistencia a todos los que sufrieron este último ataque terrorista". "Estoy agradecido con todos los que están ayudando a las personas y con todos los que están con Odesa en sus pensamientos y emociones. Vamos a salir de esto. Restauraremos la paz. Y para ello, es necesario derrotar al mal ruso", ha señalado el presidente ucraniano.

“Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



All those who… pic.twitter.com/gcpD30BFP1“