El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrí Yermak, ha afirmado este miércoles que Rusia "quiere crear una crisis de refugiados en Occidente" con su decisión de no extender el llamado acuerdo del grano y con los dos ataques lanzados en los dos últimos días contra el puerto ucraniano de Odesa.

"El terror ruso contra Odesa demuestra una vez más que necesitan que haya hambre y problemas en los países el Sur Global", ha afirmado Yermak horas después de que Rusia atacara por segunda noche consecutiva el puerto de Odesa, provocando daños en una terminal dedicada a la salida de cereal.

“RF terror in Odesa proves the hunger and problems in the countries of the Global South is the single thing they need. RF is trying to create a refugee crisis for the West, aiming to weaken allies and politically intervene in the internal affairs of these countries by all means.“