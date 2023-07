El Ejército ruso ha bombardeado la ciudad ucraniana de Odesa por segunda noche consecutiva en lo que numerosos residentes han calificado de un ataque "masivo". “Odesa esta noche ha sido un infierno, muchos misiles, muchos drones. Probablemente, el ataque más masivo de todos", ha asegurado igualmente el diputado popular por la circunscripción, Oleksiy Goncharenko.

Concretamente, Rusia ha lanzado esta noche 14 misiles de crucero Kh-22 y Onyx que tenían como objetivo infraestructuras "críticas" y "militares" de Odesa, según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado. Se desconocen las consecuencias que habría ocasionado el ataque.

“It was hell in Odesa this night, so many missiles, so many drones. Probably the most massive attack of all time. In the morning, there will be official information from the Air Force, but I can say for myself that there was the horror! Very very loud!“