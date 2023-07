El mapa de la guerra: Rusia aumenta la ofensiva en Járkov y bombardea Odesa tras finalizar el acuerdo del grano

⏳ Esta noticia se actualiza regularmente con la última información disponible. Para saber más sobre cómo se elabora, consulta la metodología.

Hoy, martes 18 de julio, día 510 de la guerra: Rusia bombardea un puerto de Odesa tras finalizar el acuerdo del grano y asegura haber frustrado un nuevo ataque sobre Crimea

En la última jornada, Rusia ha atacado con misiles de crucero el puerto de Odesa tras dar por terminado el acuerdo del grano firmado en julio de 2022 con Turquía y la ONU para garantizar la seguridad alimentaria en todo el mundo. El ataque ha provocado daños en las infraestructuras portuarias de la ciudad, uno de los tres puertos que se incluían en este acuerdo, informa EFE.

Por su parte, Rusia asegura haber frustrado un nuevo ataque ucraniano contra Crimea con 28 drones. En cuanto al ataque del puente Kerch, que une Crimea con Rusia, de este lunes, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, mantiene que es un objetivo militar legítimo porque, además de que se construyó ilegalmente, "se usa principalmente con fines militares".

“Este puente, clave para Moscú, ha vuelto a ser atacado por segunda vez desde el inicio de la guerra.



Conecta la península de Crimea con Rusia y es fundamental para el abastecimiento militar y las comunicaciones.



�� https://t.co/9wSRGQNXDJ pic.twitter.com/ABax9oBsTZ“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) July 17, 2023

Al mismo tiempo, Rusia sostiene haber evitado un ataque "terrorista" contra una infraestructura crítica en la región de Yaroslav. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso detuvo a una ciudadana rusa bajo la sospecha de haber recopilado información para Ucrania.

En el eje de Bajmut, Rusia trata de mantener la ciudad ocupada lanzando ataques terrestres, pero no ha logrado avances según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). El Estado Mayor de Ucrania informó de ataques enemigos fallidos cerca de Orikhovo-Vasylivka e Ivanivske, entre otros asentamientos a pocos kilómetros del enclave del Donbás.

Por otro lado, fuentes ucranianas sostienen que sus tropas siguen avanzando en el flanco sur de Bajmut, pero no se ha especificado el área. También en la región de Donetsk, Rusia continúa atacando a lo largo de la línea Avdiivka-Donetsk, pero el think tank americano no observa ninguna confirmación visual de avances en la zona.

Según recoge EFE, Rusia acumula 100.000 soldados y gran volumen de armamento en la zona del frente de Limán-Kupiansk (región de Járkov) para intentar tomar el nudo ferroviario estratégico de Kupiansk, intersección de una veintena de rutas que conectan Járkov tanto con Rusia como con el resto de Ucrania.

El ISW, por su parte, también evalúa un aumento de las operaciones ofensivas rusas a lo largo de la frontera entre Járkov y Lugansk. Las fuerzas rusas habrían avanzado marginalmente en la línea Kupiansk-Svatove y, según la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, el enemigo habría avanzado en la zona desde finales de la última semana y estaría empujando a las tropas ucranoanas a través del río Oskil. La ofensiva rusa también llegó a Kreminna (Lugansk), pero a pesar de los ataques terrestres enemigos, no se observan avances.

Al sur del país, el ataque ucraniano sobre Zaporiyia sigue intensificándose y, según los analistas del ISW, las fuerzas de Kiev podrían haber avanzado cerca de la frontera administrativa entre Donetsk y Zaporiyia. Imágenes geolocalizadas mencionadas por el think tank muestran a sus tropas llegando a las afueras de Staromayorske, a unos ocho kilómetros de Velyka Novosilka.

Según la viceministra Maliar, las tropas ucranianas continúan también su contraofensiva en dirección a Berdiansk, específicamente en dirección al sur de Velyka Novosilka, cerca de Makarivka, Staromayorske y Novodarivka.

En el otro eje de Zaporiyia, en dirección a Orijiv, la contraofensiva continúa, pero milbloggers rusos mencionados por el ISW asegurar que las tropas de Kiev no están teniendo éxito en la zona y que el ritmo de operaciones en este frente ha disminuido en general.

En la región de Jersón, también al sur del país, Ucrania mantiene "una pequeña cabeza de puente" en la orilla izquierda del río Dniéper, cerca del puente Antonivsky, informa el Ministerio de Defensa británico.