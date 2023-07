La guerra en Ucrania cumple este martes 510 días. La contraofensiva ucraniana continúa en la región de Bajmut y en la zona de Kupiansk, en la región de Járkov. Al oeste de la región de Zaporiyia, Ucrania también sigue realizando operaciones de contraofensiva en dirección a Melitópol.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha apostado por mantener operativo el corredor del grano, aunque Rusia no participe y ha resaltado que su país no se ha salido del acuerdo del Mar Negro que el Kremlin ha decidido no prorrogar.