La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que la Unión Europea invertirá más de 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe a través del programa europeo Global Gateway.

"Más de 135 proyectos ya están en la línea de salida, desde la expansión de las redes de cables de datos de alto rendimiento hasta la producción de las más avanzadas vacunas ARN", ha afirmado en la apertura de una Mesa Redonda con dirigentes políticos y empresariales previa a la cumbre UE-CELAC que se celebra este lunes y martes en Bruselas.

“#TeamEurope will invest over €45 billion in LAC under #GlobalGateway.



With a high-quality investment agenda, from clean hydrogen, to mRNA vaccines and raw materials.



