Este lunes arranca en Bruselas una cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) bajo la Presidencia española del Consejo de la UE, un encuentro en el que líderes europeos, latinoamericanos y caribeños se reunirán para fortalecer las relaciones entre ambas regiones.

"Lo que más interesa a la Unión Europea es retomar ese diálogo, normalizar un poco las relaciones, evitar que estén tan polarizadas y politizadas y buscar vías de cooperación que generen lazos más estables, así como evitar que se convierta en un escenario de enfrentamiento entre sectores políticos, que fue lo que caracterizó los últimos años en la región", asegura a RTVE.es la investigadora sénior del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona (CIDOB), Anna Ayuso.

Se trata de la tercera cumbe UE-CELAC. La última se celebró en 2015 y, hasta entonces, se celebraban de forma periódica cada dos o tres años. En octubre de 2017 se tendría que haber llevado a cabo una en El Salvador, pero nunca tuvo lugar, entre otras razones debido a la gravísima situación política y social de Venezuela en ese momento.

La CELAC es un bloque creado en 2010 que reúne a 33 países de América Latina y del Caribe cuyo objetivo es reforzar el diálogo político y la integración social y cultural de la región, así como estimular su crecimiento económico.

Las cumbres UE-CELAC son los principales foros de diálogo y cooperación entre estas dos regiones, por lo que el encuentro de esta semana es una importante oportunidad para relanzar la relación de las naciones europeas con América Latina. Además, se da en un momento en el que España preside el Consejo de la UE, lo que proporciona un impulso adicional.

Por su parte, el investigador asociado del Real Instituto Elcano, Rogelio Núñez, afirma que es "escéptico" en cuanto a los acuerdos que puedan salir de esta cumbre, pero recalca que "salga lo que salga, debe haber un impulso que dure más allá de la Presidencia española".

Para Ayuso, el distanciamiento entre la Unión Europea y América Latina "ha hecho que otros actores, como en particular China, tuvieran cada vez más importancia para América Latina ". "Europa, en general en el mundo, está perdiendo influencia. América Latina es una región importante que, además, está ganando más importancia estratégica debido a los asuntos de transición energética, que implica que hay una serie de materias primas de las cuales la UE es deficitaria. Por tanto, necesita aprovisionarse y América Latina es rica. A Europa no le interesa perder mercado porque el mercado que ellos pierden es a favor de China ", recalca.

Por su parte, Núñez opina que para que las relaciones entre la Unión Europea y América Latina avancen es necesario "desespañolizarlas". "No pueden depender solo de España, porque a España le toca la Presidencia cada ciertos años. Esos vacíos que se crean entre presidencias no pueden ocurrir", asegura el investigador. "Hay que desespañolizar la relación y europeizarla, conseguir que finalmente los países con menos tradición de relaciones con América Latina se den cuenta de que la región puede ser un factor a tener muy en cuenta ", añade.

"Si España no tiene una política clara hacia América Latina, eso se nota en la Unión Europea. España sigue siendo determinante para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina", subraya.

Una cumbre sin muchas sorpresas

Entre los objetivos de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea se encuentra desbloquear el acuerdo con Mercosur, un bloque económico formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En 2019, tras 20 años de negociaciones, la UE y Mercosur alcanzaron un acuerdo político general, pero desde entonces las conversaciones han estado prácticamente estancadas.

Los europeos plantearon en febrero nuevas pretensiones en materia ambiental que estos países sudamericanos rechazan. Francia y Austria se encuentran entre los países que han expresado su preocupación por la deforestación en la cuenca del Amazonas y por el posible aumento en las importaciones agrícolas de la región.

Bruselas espera promocionar un progreso significativo en el acuerdo de Mercosur en la cumbre de la UE-CELAC, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien hizo recientemente una gira por América Latina, ha pedido hacerlo lo antes posible.

"El gran objetivo es la firma de una vez del acuerdo de Mercosur", señala Núñez, quien opina que "no va a ser posible por tiempo y porque las diferencias todavía son bastante grandes". "Aunque no se apruebe en esta Presidencia española, por lo menos deben crearse las bases para que en un año o año y medio se firme, que se cree una especie de cronograma y una serie de pautas a cumplir", opina.

Otro de los desafíos de la Presidencia española es garantizar la sostenibilidad y regularidad de las cumbres hasta modernizar los acuerdos de la UE con México y Chile. En diciembre de 2022, Chile y la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para el 'Acuerdo Marco Avanzado' un pacto con el que se reducen los aranceles para casi todas las exportaciones europeas al país sudamericano.

En cuanto al Acuerdo Global de Bruselas con México, que fue suscrito hace 25 años y cuya renovación lleva años estancada, no se espera que se cierre durante la cumbre de la UE-CELAC, entre otras cosas, por la ausencia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la cumbre.

"Uno de los temas que más importa a la UE es el mapa de acuerdos de asociación. Ahora está renegociando los acuerdos con Chile y México. Con Chile ya estará para cerrarse y quizá se anuncie su cierre en la cumbre. El de México está también bastante cerrado, pero quizá no se anuncie porque no va a venir Andrés Manuel López Obrador", afirma Ayuso, quien cree que "no va a haber muchas sorpresas" en la cumbre.

"En esta cumbre, lo que busca la UE es recuperar el diálogo político al más alto nivel y que se institucionalice y se mantengan los canales de diálogo en todos los ámbitos con América Latina", añade.