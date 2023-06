España recoge el testigo de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea de manos de Suecia, lo que permite al Gobierno influir en la agenda y las prioridades políticas de los Veintisiete durante los próximos seis meses.

Asume este liderazgo cuando la guerra en Ucrania se acerca al año y medio y, aunque el Gobierno español ya ha anunciado sus principales cuatro prioridades -entre ellas la reindustrialización, la transición ecológica y la justicia social- los expertos coinciden en que mantener la unidad que ha definido a los Veintisiete desde que comenzó el conflicto debe ser su principal objetivo.

"En los últimos años han crecido las voces euroescépticas en base a una respuesta muy discutible a la crisis que estamos viviendo", asegura a RTVE.es el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Manuel López Linares.



"Esas voces de tipo nacionalista debilitan algo que el Gobierno español y la mayoría de gobiernos de la Unión, por no decir todos, están encantados de recibir, que son los fondos de cohesión. Preservar esa unión es el pilar. No queremos que se resquebraje una Unión Europea que ha permitido la paz en el continente", añade.

Para el profesor y experto en liderazgo político de la Universidad Europea, Moisés Ruiz, "hay más países aliados a España que enfrentados a los que quiere". "La voz de la Presidencia española va a sonar en tono amable y, sinceramente, no creo que haya muchos países que se enfrenten con esa crudeza", opina. "La Presidencia no deja de ser una impulsora de actos, de acuerdos. Son seis meses y no creo que vaya a tener demasiadas trabas para hacer llegar su criterio sobre todos estos principios que pretende personalizar durante los próximos seis meses", recalca el profesor.

01.10 min Sánchez presenta las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea

Crear consenso de paz: dejar su sello en Ucrania Desde que Moscú inició la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los países de la Unión Europea han mostrado una firme unidad en su apoyo al Gobierno del presidente Zelenski con acciones desde la imposición de sanciones contra Rusia hasta financiando armas a Kiev. La última muestra de esta unidad fue la II Cumbre de la Comunidad Política Europea, en la que se reunieron los 47 líderes europeos en la capital moldava. La Presidencia sueca ya tenía entre sus prioridades mantener esta unidad y seguir apoyando a Ucrania y es algo que, según el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Pau Marí-Klose, España deberá continuar durante su liderazgo. "La principal responsabilidad de España en este semestre es mantener el espíritu de unidad", afirmó durante la conferencia preparatoria sobre la Presidencia española organizada por el Real Instituto Elcano y la Trans European Policy Studies Association (TEPSA). "La guerra en Ucrania nos empujó a poner nuestra conciencia de amenaza en una acción concreta. El despertar geopolítico actual fue acelerado por la guerra. La resistencia, el coraje y la determinación de los ucranianos para luchar por la integridad territorial y un futuro más brillante, nos empuja a ser mejores", añadió. Elecciones generales durante la Presidencia española del Consejo de la UE: ¿cómo afectará el adelanto electoral? En la misma línea, el director del School of Transnational Governance, Alexander Stubb, señaló que la Unión Europea "nunca ha estado más unida que en este momento", pero advirtió de que "esto puede no durar". "La Presidencia española debe trabajar para contener esa fractura mediante la mediación, la búsqueda de compromisos y el uso de las habilidades diplomáticas de España", indicó. Por su parte, Ruiz subraya que el Gobierno español va a estar "muy interesado en tratar de crear consenso de paz en el conflicto geopolítico que vivimos en Europa". "España tiene que dejar su sello en ese intento de mediación, en que se logre una solución pacífica a ese conflicto", asegura. "Conseguir la paz en estos seis meses sería un gran éxito para la Presidencia española y, desde luego, sería muy beneficioso en primer lugar para Ucrania y luego para Europa, y creo que también para Rusia", añade.

La urgencia de buscar nuevas alianzas Durante su Presidencia, España también deberá esforzarse para que la Unión Europea construya nuevas alianzas con países en otras regiones. "Necesitamos construir relaciones con aliados porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros países", afirmó Marí-Klose. "China está jugando un papel importante en América Latina. La UE no puede permitirse el lujo de quedar aislada en el mundo. Si Europa no se involucra globalmente, veremos otras potencias construir coaliciones que no favorecen nuestra posición en el mundo", añadió. Con el liderazgo español, las relaciones entre la UE y América Latina podrían entrar en una nueva etapa. En julio está previsto que se celebre una cumbre entre los Veintisiete y los países de América Latina y el Caribe. La última vez que tuvo lugar una reunión de alto nivel de este tipo fue hace casi una década, en 2015. América Latina descendió en la lista de prioridades de la política exterior de Europa debido a los desafíos a los que han tenido que hacer frente en ambos lados del Atlántico. La invasión rusa de Ucrania ha acercado un poco más a España y América Latina, ya que Madrid ha recurrido a México y Brasil para sustituir los suministros de petróleo ruso. En este sentido, Ruiz subraya la necesidad de que España sea "el puente que una a Europa con Latinoamérica". "España tiene que estar bastante atenta para impulsar esa conexión con Latinoamérica. No dejar a Latinoamérica sin voz, sino todo lo contrario: amplificar su voz a través de España en Europa", destaca. Para el profesor de la Universidad Europea, mirar más hacia Latinoamérica "es un reto que nunca debe dejar pasar un Gobierno español, sea del signo político que sea". "Nunca se debe dar la espalda a Latinoamérica y España siempre tiene que darle voz, ser nación portavoz de todos los pueblos latinoamericanos y acercar el sentimiento latinoamericano a Europa", recalca.