Guerra Ucrania - Rusia en directo

La guerra en Ucrania cumple este lunes 509 días. Las tropas ucranianas continúan su contraofensiva con varios ataques en tres frentes distintos: Bajmut, Zaporiyia y Jersón.

Este lunes es el último día para extender el acuerdo del grano en el Mar Negro entre Rusia y Ucrania, que no seguirá vigente si Moscú decide finalmente no renovarlo. El presidente Vladímir Putin cree que hay partes que no se han cumplido, como la eliminación de los obstáculos para que Rusia también pueda exportar sus productos.