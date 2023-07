Guerra Ucrania - Rusia en directo | Rusia ataca por segunda noche consecutiva el puerto ucraniano de Odesa

2:50

La ONG Acción contra el Hambre ha advertido sobre las devastadoras consecuencias para la región del Sahel tras la no renovación del acuerdo del grano ucraniano y ha condenado el uso político del mismo. "Este acuerdo debe ser a largo plazo si queremos que tenga un impacto real y que el hambre de miles de personas en todo el mundo no se convierta en un arma política a intervalos regulares. (...) Acción contra el Hambre advierte de que el efecto de no renovar el acuerdo puede ser demoledor para regiones como el Sahel", ha declarado el director de incidencia y relaciones institucionales de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez-Montero. La organización ha asegurado que, de todos los cereales exportados por Ucrania, los principales beneficiarios han sido China, España y Turquía.