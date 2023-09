El acoso no ocurre únicamente en las escuelas, ni tampoco solo lo sufren los menores de edad. Muchas personas adultas se enfrentan diariamente a situaciones de violencia y asedio en sus puestos de trabajo, una problemática conocida como mobbing que afecta a uno de cada cinco empleados -según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, pero que continúa rodeada de prejuicios, invisibilidad y vergüenza.

“Es una realidad oculta”, asegura el técnico en prevención de riesgos laborales y presidente de la Asociación de Ayuda contra el Maltrato y el Acoso (Amaya), Juan Francisco Méndez. Al darse normalmente a través de violencia psicológica en lugar de física, el experto explica a RTVE.es que el acoso laboral tiende a pasar desapercibido incluso para las propias víctimas. “Llegan a normalizar el ambiente tóxico de trabajo” y en ocasiones se creen culpables del mismo, agrega.

Pese a su habitual sutilidad, el acoso laboral puede tener graves consecuencias. Las pesadillas y otros síntomas del trastorno de estrés postraumático son frecuentes en las personas que lo sufren, así como la depresión o la ansiedad. "Sufrí bullying en el colegio, pero el acoso laboral fue mucho más infernal", confiesa al respecto Eva, una joven que durante casi tres años fue asediada por dos compañeras de trabajo y que terminó de baja por ansiedad. Pero “los gritos y las amenazas” continuaron cuando volvió a su puesto de trabajo.

No obstante y pese a que sentencias como la del TSJ de Murcia de 18/6/2012 apuntan a que para considerar una situación acoso laboral debe darse durante un mínimo de seis meses y una vez por semana , Puig califica esta idea de "caducada": "Es absurdo, dependerá de cada comportamiento y de cada persona afectada". Las formas más frecuentes de mobbing, además, se adaptan a la víctima: pueden ir desde aislar a un trabajador naturalmente extrovertido a sutiles gestos xenófobos. Eso sí, agrega, en la mayoría de los casos "lo que más se repite es el desprestigio profesional" a través de críticas o de no ofrecer al trabajador ni la formación ni los medios que precisa, por ejemplo.

Más de la quinta parte de los trabajadores en el planeta asegura haber sufrido acoso laboral de algún tipo, según un sondeo de la OIT publicado en diciembre de 2022, la primera encuesta realizada a nivel mundial sobre el mobbing. En total, se estima que 743 millones de empleados , o el 22,8%, ha sufrido alguna vez acoso laboral . No obstante, algunas formas son más frecuentes que otras.

Los posibles motivos detrás del 'mobbing'

Justo porque el desprestigio profesional es una de las formas de mobbing más habituales, el psicólogo opina que detrás de los posibles motivos que fomentan el acoso laboral se encuentra principalmente la “envidia”. "En muchas ocasiones las víctimas son buenos profesionales", mientras que cree que los acosadores tienden a ser "mediocres". "Lo hacen por miedo a quedar ellos mal", considera. Los trabajadores acosados son vistos como "una amenaza".

En el caso de Eva, la joven supone que las dos compañeras que la acosaban lo hacían al verla como "competencia" para la futura estabilización de sus contratos, pues eran empleadas de una empresa pública. Todo comenzó poco a poco, cuando una de las mujeres criticó su forma de trabajar al mes de haber entrado en la oficina, lo que terminó derivando en gritos, reprobaciones y vacíos diarios por parte de ambas. "Una compañera me enseñaba a escondidas cómo usar las herramientas que necesitaba para trabajar", recuerda con tristeza.

Existen también otras posibles razones detrás del acoso laboral como la de hacer que el empleado abandone la empresa de forma voluntaria para que esta última no deba pagarle una indemnización, como sucede en el mobbing estratético, o la de utilizar las amenazas y las críticas para fomentar el miedo y aumentar la productividad, como ocurre con el mobbing desde la dirección. En algunos casos, además, los trabajadores son acosados sencillamente por no acatar el poder impuesto o por ser diferentes político, cultural o físicamente.

“La finalidad del acoso es que la persona se vaya del puesto de trabajo“

"La finalidad del acoso es que la persona se vaya del puesto de trabajo", resume por su parte el coautor del libro Mobbing. La Realidad Oculta, Juan Francisco Méndez. El técnico en prevención de riesgos laborales cree que en realidad los motivos detrás de esta problemática "no son lo más importante", por lo que pide igualmente alejarse de la idea de un perfil de víctima y otro de acosador. Lo relevante, agrega, es que en todos los casos se da "una asimetría de poder" que corresponde arreglar a la empresa. Aunque el mobbing lo realice una persona con el mismo rango, opina que siempre "hay un superior que lo está permitiendo": "El jefe, por omisión o por ocultación, lo acepta".

Eva, por ejemplo, asegura que solicitó la apertura de una investigación en la empresa en la que fue acosada, pero "no llegó a nada". "Hubo un punto en el que incluso el jefe de recursos humanos también empezó a amenazarme", sentía que todos la tachaban de "loca" y exagerada. Poner la denuncia hizo también que las compañeras que le hostigaban la tratasen "aún peor": "Todos me hacían el vacío. Cuando me equivocaba en algo lo ponían por el grupo de WhatsApp, lo veían hasta los empleados de la limpieza. Tenía el estigma de ser una persona conflictiva".