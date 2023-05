El acoso escolar no siempre es una sencilla historia de víctimas y verdugos. Detrás de los “malos” del triángulo de este problema multicausal pueden esconderse inseguridades, abusos y otras situaciones difíciles de afrontar, sobre todo para niños y adolescentes. “Tenemos un vacío muy grande”, lamenta Pablo. A sus 17 años confiesa que ha llegado a hacer bullying a algunos de sus compañeros del instituto durante meses.

Ahora, sin embargo, Pablo reconoce que "humillar" a otros adolescentes fue una de tantas "malas decisiones" de la que se arrepiente enormemente. Tuvo una infancia complicada y marcada por la soledad en la que él mismo sufrió acoso por parte de alumnos y profesores. Entonces pensó que herir a quienes le hacían "salir llorando" de clase acabaría con todos sus tormentos. Pero no fue así. "Hacerle daño a los demás no va a sanar tus heridas", advierte.

El promotor de la Fundación Pegasus, David Rodríguez, también hizo bullying durante su adolescencia. Nació con disparesia espástica, una discapacidad de cuya etiqueta quiso librarse "pisando" en lugar de "ser pisado" y usando las burlas como arma. "No era consciente del daño que hacía, nadie me había enseñado a canalizar mis emociones", narra. Hoy día no justifica sus actos, sabe que hizo "mucho daño", pero afirma que "era un buen chaval" sin las herramientas adecuadas.

"No se trata de justificarlo, sino de comprender la trayectoria personal" y, desde ella, "educar en valores", defiende por su parte el coordinador del centro especializado en trastornos de conducta Ita Argentona, Daniele Cipriano. El psicólogo reconoce que existe una gran variedad de casos de acoso y que detrás de algunos se encuentran personas "sin la capacidad de aprender la empatía", pero asegura que el porcentaje es "muy bajo".

En general, "si se tiene deseo de cambiar" y los recursos, "se puede". De ahí que la prevención y el abordamiento del bullying deba tener en cuenta también a los acosadores y sus circunstancias más allá de posicionarlos como "monstruos" sin remedio. Una opinión que comparte la psicóloga de la asociación No al Acoso Escolar (Nace) Fernanda Rodríguez, para quien el acoso puede tener consecuencias tanto para los testigos como para las víctimas y los bullies.

"Nunca me invitaron a un cumpleaños": dos historias tras el acoso

Si Pablo hubiese tenido una red de apoyo, probablemente no habría terminado buscando venganza en el bullying. El joven de 17 años recuerda su infancia como un vacío constante: "Se rieron de mí durante toda mi etapa escolar, los profesores me echaban de clase con burla incluida y las madres hablaban mal de mí a los niños y les decían que no se juntasen conmigo". Todo ello porque era un pequeño “movido” diagnosticado luego con trastorno de hiperactividad.

“No veían mis dificultades, y en lugar de comprenderme y ayudarme lo único que hacían era hacerme más daño”, algo a lo que se sumó una situación difícil en casa y la pérdida de personas importantes en su vida. "Yo nunca tuve amigos, nunca me invitaron a un cumpleaños. Mi único apoyo eran mis primos hasta que mi tía me alejó de ellos y no quiso que los volviese a ver más", lamenta.

08.33 min Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Día Internacional contra el Acoso Escolar: "La violencia es solo la punta del iceberg" - Escuchar ahora

La soledad, el miedo al rechazo y la inseguridad que Pablo arrastraba desde muy pequeño contribuyeron a que acabase hiriendo a otros en su adolescencia. Cuando hacía bullying sentía una "satisfacción momentánea" que se evaporaba a los días y que cada vez tardaba menos en disiparse y precisaba más “humillaciones”. Solo se dio cuenta de que estaba haciendo acoso escolar meses después, cuando comenzó a convivir con los remordimientos. “Me arrepiento muchísimo”, confiesa.

“Hasta que no comprendí mis propias emociones no fui capaz de ver el daño que hacía“

Tampoco era consciente del sufrimiento que infligía David Rodríguez, impulsor de la Fundación Pegasus. Desde ella trabaja hoy día por un nuevo enfoque de la discapacidad y ofrece charlas en colegios e institutos sobre la aceptación de la diversidad, pero durante su adolescencia reconoce que él también hizo bullying para aplacar los sentimientos de “vulnerabilidad” e “incomprensión”. "Hasta que no comprendí mis propias emociones no fui capaz de ver el daño que hacía a los chavales", relata.