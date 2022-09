La hija de Laura tenía 12 años cuando el acoso escolar comenzó, poco a poco. El miedo, la desinformación y aquella famosa frase de “son cosas de niños” lo mantuvieron en silencio durante tres cursos. Pero todo cobró un tinte más oscuro hace un año: publicaron su número en una aplicación de contactos y decenas de hombres comenzaron a llamarla buscando mantener relaciones sexuales. Una herida más a la que se sumaron las amenazas y los robos y que, hoy, cuando ha cumplido 16 y va a otro instituto, aún no se han curado. Volver al colegio sigue pareciéndole terrorífico.

"Cree que la primera semana la va a pasar llorando", comparte su madre. También ella tiene miedo, pero "no por lo que puedan hacerle", pues ya está lejos del centro. "Tengo miedo a que mi hija vuelva a sufrir ataques de ansiedad", explica. El constante bullying ha llevado a su cerebro a un modo alerta permanente que termina agotándola, le impide relacionarse y dificulta su aprendizaje.

Son solo algunas de las consecuencias que puede dejar el acoso escolar, advierte la profesora y presidenta de la asociación No al Acoso Escolar (Nace), Carmen Cabestany. En sus más de 25 años como docente ha visto como cada vez parecen ser más y más graves los casos. "Lo realmente preocupante es que es un acoso mucho más sibilino, retorcido y peligroso", opina.

Entre otras circunstancias que han contribuido a esta situación, tanto las familias como los pedagogos consultados por RTVE.es señalan la poca formación que se ofrece a los profesores y al fracaso de algunos protocolos de acoso escolar. En algunos centros, dicen, no se siguen correctamente por miedo a perder el "prestigio" del colegio y se llega incluso a culpabilizar a la víctima.

No obstante, es cierto que hay colegios que siguen adecuadamente el protocolo, son más conscientes de la gravedad del problema y luchan contra el acoso escolar. "Lo que pasa es que a veces se encuentran también con problemas de movilidad ", concretamente si son escuelas públicas . "A lo mejor al año siguiente tienes un 20% menos de los profesores con los que has trabajado el maltrato", por lo que los programas iniciados se quedan a medidas.

Aunque no existe uno a nivel nacional, cada comunidad autónoma cuenta en España con un protocolo de actuación ante el acoso escolar que deben seguir las escuelas. Sin embargo, tanto las familias como los estudiantes y los profesores alertan de que, en demasiadas ocasiones, no son lo suficientemente eficaces. Según el III Informe de la Fundación ANAR, los alumnos perciben que casi la mitad de los casos permanecen sin solución (47,8%) .

Cuando al miedo hablar se le suma la culpabilización

El acoso escolar es muy difícil de verbalizar. Lo sabe bien el docente y presidente de la Asociación Anti Bullying Sanlúcar (Absa) José Manuel Parada, pero no únicamente por la experiencia de su profesión. Su hijo sufrió abuso en el colegio durante siete años y no lo supo hasta después de los primeros cuatro. A veces los menores ni siquiera son conscientes de que están siendo maltratados, como en el caso de Alba. "Parecía una broma, no me di cuenta hasta que mis padres no me lo dijeron", recuerda de su vivencia a los 12 años.

Aunque también suele suceder algo más sencillo, tienen miedo a hablar. "El niño no lo cuenta porque sabe que va a ser excluido y eso, a sus edades, es muy duro", sugiere Parada. Por ello, los jóvenes empiezan a somatizar el constante terror y sufrimiento psicológico en dolores de cabeza, desmayos u otros síntomas físicos. Es lo que el profesor llama "el síndrome del domingo", una señal importante para los padres: "Cuando todos los domingos por la noche empiezan a ponerse malos y no quieren ir al colegio, ahí es cuando nos solemos dar cuenta".

A este terror que mantiene el acoso en silencio se suma, además, la culpabilización de las víctimas. Ya sea por falta de formación del equipo docente o por otros motivos, es una problemática que ven habitualmente los profesores consultados por RTVE.es. También lo vivieron en primera persona Laura y su hija, cuando el colegio se reunió con la menor tras poner la denuncia oficial. "Solo la llamaron una vez y fue para preguntarle que había hecho ella para que le acosasen"

“Cambiamos a la víctima de centro haciéndola responsable del maltrato“

Sin embargo, esta culpabilización a veces se hace de forma casi inconsciente y con los propios protocolos, que suelen centrar sus intervenciones en los acosados. "Normalmente dejamos que los agresores sigan a sus anchas y cambiamos a la víctima de centro haciéndola sentir responsable del maltrato", señala Sales. Otra traba tanto para la recuperación como para que los menores se animen a denunciar.