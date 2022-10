El 19 de mayo de 2021 Kira no pudo más. Su padre, José Manuel, lo recordará siempre como el peor día de su vida. "Que mi hija se ha quitado la vida y lo hizo a las 8 y 4 minutos cuando iba al colegio, en el hueco de la escalera. Esa mañana no quería ir a clase. Ojalá me lo hubiese dicho". El dolor de José Manuel es infinito. "Es peor que morir uno mismo, yo me cambiaba por ella”. 17 años antes, Jokin Ceberio, a punto de cumplir los 15, se arrojó desde la muralla de Hondarribia, huyendo del infierno al que le sometían desde hace años un grupo de chavales de su colegio.

Los testimonios de quienes han padecido acoso escolar son escalofriantes. “Tristeza, angustia, muy deprimido y sin ganas de vivir”, describe Gonzalo, víctima de bullying entre los 6 y los 12 años. “Un entorno muy hostil, siempre notabas las miradas, las risas. Te hacen sentir tan de menos, tan pequeñita, tan sola", recuerda Rocío, acosada por un grupo de compañeras”. "El acoso es un fenómeno de agresión injustificada, sostenida en el tiempo, entre iguales", define Rosario Ortega, catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad de Córdoba y la mayor especialista en España sobre esta lacra. "Estamos hablando de violencia, con todas las letras, que tiene unos efectos devastadores en quien la padece y el peor de todos, desde luego, es el suicidio".

El teléfono de la Fundación ANAR Al menor le cuesta mucho pedir ayuda. En torno a 15 meses, según el estudio de la Fundación ANAR que gestiona el teléfono contra el acoso puesto en marcha por el ministerio de Educación y Formación Profesional, el 900.018.018. De ahí, señala su responsable, Diana Díaz, la importancia de manejar bien ese primer contacto. "A lo mejor es la única oportunidad de hablar de ese problema. Muchas veces no se lo han contado a nadie y si fracasamos, igual no vuelven a hacer esa petición de ayuda". Según los análisis de ANAR, uno de cada cuatro menores percibe que en su clase se da una situación de acoso, pero muchos expertos creen que la estimación se queda corta. Enrique Pérez, presidente de la Asociación Española contra el Acoso Escolar, AEPAE, apunta que basta con preguntar a los chavales para conocer la dimensión real del problema. El programa de prevención del acoso que AEPAE aplica en los centros escolares que se lo piden incluye un test a los alumnos. Son preguntas sencillas, sobre si alguien alguna vez les ha escondido cosas, si les han hecho gestos de burla o desprecio, si se han burlado de su apariencia física, etc. La mayoría de víctimas de acoso escolar no cuenta su situación a un adulto Una versión reducida del que en 2007 sirvió para elaborar el informe Cisneros, el mayor estudio sobre bullying realizado en Europa y texto de referencia para todo el que quiera abordar con seriedad el problema que no es, ni mucho menos, marginal. Rosario Ortega, que lleva 35 años estudiando el fenómeno, tiene muy claro lo que hay que hacer: padres, profesores y directores de centros tienen que ACTUAR, sin demora y con decisión. “A veces la intervención temprana de un profesor que sabe lo que hay que hacer disuelve el asunto de inmediato. Y los directores no deben mirar hacia otro lado y quitarle importancia", explica.