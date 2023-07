0:01

Estados Unidos no está alentando ni permitiendo ataques dentro de Rusia, ha asegurado a CNN el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Los drones han llegado al corazón de Moscú en los últimos meses, pero no se han producido daños importantes ni muertos en esos ataques. No obstante, un alto funcionario ucraniano aseveró que se producirían más ataques de ese tipo.