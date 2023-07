En las últimas semanas, Moscú ha estado lanzando ataques casi constantes contra la región ucraniana de Odesa, especialmente contra infraestructuras portuarias dedicadas a la exportación de cereal.

Las tensiones han aumentado en el mar Negro después de que Rusia anunciara que no prorrogaría su cumplimiento del acuerdo de cereales por el que se comprometió en julio de 2022 a permitir la salida de productos agrícolas por puertos ucranianos. Este acuerdo era crucial para mantener la seguridad alimentaria mundial.

"Es una declaración de intenciones de que lo que pedirá Rusia a cambio será algo mayor, que no está dispuesto a sentarse de nuevo para tratar de revivir esta iniciativa", afirma a RTVE.es el politólogo ucraniano Víktor Savkiv.

Por su parte, el profesor de Estrategia y Política de ESADE y director de ESADEgeo, Ángel Saz-Carranza, señala que el "objetivo implícito" es "intentar frenar los ingresos que pueda obtener Ucrania de esa venta". "Por otro lado, intentar seguramente presionar a los mercados de cereales con precios al alza para poder de alguna forma retomar el discurso de la culpa occidental del aumento de los precios de los cereales, por las sanciones impuestas a los rusos, que aunque no sean sobre los cereales mismos son sobre los pagos bancarios, sobre logística, que también les dificulta mucho", añade.

Sin embargo, López asegura que Rusia también "está buscando una salida parcial al tema de los fertilizantes rusos". "Aunque la penalización que está teniendo vía sanciones no afecta directamente al tema de los fertilizantes, porque sería también por parte de Occidente pegarse un tiro en el pie, es cierto que la inercia que están teniendo las sanciones y las consecuencias indirectas en el mercado de fertilizantes , también está afectando a Rusia", recalca.

Cuando Naciones Unidas colaboró en la negociación del acuerdo, aseguró a Rusia que le ayudaría a aumentar sus exportaciones de granos y fertilizantes . A pesar de que los países de Occidente no han impuesto sanciones a los productos agrícolas rusos, Moscú recalca que otras restricciones han apartado a empresas navieras y bancos internacionales para comerciar con sus productores.

Para Saz-Carranza, con su intento de frenar las exportaciones ucranianas, Rusia "está intentando tomar la iniciativa". "Después de unos meses horribilis, sobre todo tras el evento de Prigozhin y tras un estancamiento en la guerra durante los últimos meses aunque no haya habido una clara contraofensiva final, está intentando retomar la iniciativa y pasar a tomar el rol de liderazgo ", señala.

Las concesiones que exige Rusia

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a Rusia a que vuelva a permitir la exportación de cereal ucraniano desde sus puertos marítimos de forma segura, algo que el Kremlin ha afirmado que es imposible hasta que se negocie un acuerdo aceptable para los intereses rusos.

"Desde antes, Rusia no estaba satisfecha con los acuerdos firmados. Putin no estaba satisfecho con las exportaciones que se hacían desde Rusia y pedía que se levantasen la mayor proporción de las sanciones", detalla el politólogo ucraniano. "El secretario general de Naciones Unidas ha tratado de hacer un acercamiento genuino a Putin, pero de momento no ha tenido resultados", asevera.

01.00 min Rusia insiste en que no volverá al acuerdo del grano ucraniano

Entre otros asuntos, Moscú solicita la reconexión del banco agrícola ruso Rosseljozbank al sistema Swift, así como el levantamiento de sanciones a repuestos para la maquinaria agrícola, la descongelación de activos o el desbloqueo de la logística y seguros de transporte.

"Lo que está pidiendo Rusia es liberalizar los sistemas de pago, que algunos bancos rusos vuelvan a poder acceder al sistema Swift. Esas son las principales concesiones que exige Rusia. Los sistemas de pago los tiene ahora bastante limitados y se le complica mucho a la hora de recibir ese dinero", detalla Saz-Carranza.