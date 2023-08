El mapa de la guerra: Los drones ucranianos llegan de nuevo a Moscú y los rusos dañan un centro educativo en Járkov

⏳ Esta noticia se actualiza regularmente con la última información disponible. Para saber más sobre cómo se elabora, consulta la metodología.

Hoy, martes 1 de agosto, día 524 de la guerra: Los drones ucranianos llegan de nuevo a Moscú y los rusos dañan un centro educativo en Járkov

Un nuevo dron ucraniano se 'cuela' en las calles de Moscú. En esta ocasión, el artefacto ha impactado contra un edificio comercial de la capital rusa durante la madrugada sin causar víctimas, según ha explicado el alcalde, Serguéi Sobianin. Se trata del segundo ataque perpetrado contra el distrito financiero en la última semana; el primero dejó dañadas dos torres de la zona.

El Ministerio de Defensa de Rusia también ha informado que otros dos drones han surcado la región de Moscú, aunque ambos fueron eliminados por las defensas antiaéreas. En el mar Negro, la flota rusa también ha derribado tres drones marinos a 340 kilómetros del puerto de Sebastopol. Su objetivo es seguir dañando el puente de Crimea, como ya hicieron hace una semana, ya que “es una estructura hostil” empleado para transportar munición para las tropas rusas, según expuso el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

No obstante, Ucrania no es la única que ha empleado drones: Rusia ha destruido una institución de formación profesional en la ciudad de Járkov. El jefe de la policía en la región, Volodímir Timoshko, ha afirmado de que se trataba de un objetivo civil en el que no había soldados, aunque no ha dado más detalles sobre los daños causados; un guarda de seguridad sí tuvo que ser trasladado a un hospital por las heridas causadas. Las naves no tripuladas también impactaron en un centro deportivo y en un edificio de dos plantas.

En el sur de Ucrania, los intensos combates siguen centrándose en dos sectores: al sur, en Oríjiv, y al este, en Velika Novosilka. En ambos, según ha explicado el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Ejército ruso está “luchando contra la fatiga de la batalla” tras más de dos meses de intensos combates.

Por su parte, el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) ha expuesto en su informe diario que las fuerzas rusas continúan llevando a cabo acciones ofensivas en las líneas Svátove-Kreminná y Avdíivka-Ciudad de Donetsk, a la vez que reclaman victorias en el óblast de Lugansk. Siguen también los contraataques en las provincias occidentales de Donetsk y Zaporiyia, así como cerca de Bajmut.