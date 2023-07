La CE, dispuesta a reformar la fórmula para limitar la capacidad de la flota pesquera

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, se ha mostrado abierto este martes a debatir los límites de capacidad de la flota pesquera de la Unión Europea (UE) y a "cambiar la fórmula", teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y la necesidad de más espacio a bordo.

Durante el Consejo informal de Ministros de Pesca de la UE celebrado en la ciudad española de Vigo, Sinkevičius ha indicado que es "importante abrir un debate" sobre los techos que limitan el número máximo de barcos que componen la flota comunitaria y que consisten en unos índices de capacidad y potencia. El comisario ha advertido de que no se trata de eliminar ese techo, ya que ha constatado que la flota de algunos países no lo alcanza, pero sí se ha mostrado partidario de cambiar la "fórmula" con la que se restringe esa capacidad en el futuro.

En la actualidad, el sector de la pesca europeo se compone de más de 61.116 buques (8.657 españoles), una flota integrada mayoritariamente por buques de pequeña escala y con una edad media elevada, en torno a los 30 años.

Esta postura de Sinkevičius se manifiesta en un contexto en el que los ministros de Pesca europeos se reúnen para encontrar alternativas que promuevan la descarbonización de la flota pesquera europea. Además, también surgen en un escenario en el que, desde este lunes, el acuerdo pesquero entre Marruecos y la UE ha expirado, lo que afecta a los 128 buques comunitarios que en el citado pacto tenían licencia para faenar en aguas marroquíes, 92 de ellos españoles.

España abre la puerta a impulsar ayudas para construir nuevos buques

Por un lado, Sinkevičius ha explicado que la UE debe estudiar cómo se fija la capacidad de almacenamiento del pescado y, por otro, cómo revisar la capacidad de los tripulantes a la hora de fijar esos límites. "Las nuevas tecnologías necesitan más espacio en los barcos", ha añadido.

Este anuncio supone una novedad dentro de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), que se basa en el régimen de "entradas y salidas", por el que solamente pueden incorporarse a la flota el equivalente a la capacidad y a la potencia de barcos que se retiren.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y actual presidente del Consejo de Ministros del ramo de la UE, Luis Planas, ha insistido en la necesidad de impulsar que se otorguen ayudas comunitarias para la construcción de nuevos buques. "No es una cuestión de hoy para mañana. Iniciamos un proceso que tardará tiempo, pero creo que es importante lanzar el debate y romper el tabú de que no puede haber financiación [en la construcción de barcos]", ha remarcado Planas.

Esa financiación para la renovación de buques, ha apuntado, sería a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) o de otro fondo ex novo, es decir, uno que se cree desde cero para ello. Como ha señalado Planas, "la dimensión del FEMPA no nos permite plantearnos objetivos diferentes a los actuales", pero esta reunión permite "poner en valor lo discutido hoy" y poder debatir, de cara a un futuro, las “necesidades de financiación adicionales” de carácter privado o público. "No va a ser fácil", ha señalado Planas, pero asegura que plantea una posibilidad de futuro para "avanzar en la transición energética" y "replantearnos el sector pesquero del siglo XXI". El FEMPA es un fondo de la UE que, en su fase actual, está activo desde 2021 hasta 2027.

España, primera potencia pesquera de la UE, considera que "no se puede hacer la pesca del siglo XXI" con buques del pasado, como ha recalcado el ministro. El comisario ha manifestado que para la descarbonización de la flota e, incluso, para el relevo generacional, "el mayor obstáculo" es la tecnología.