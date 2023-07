El acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos ha expirado este lunes 17 de julio. Con este protocolo, más de 120 barcos europeos -el 70% de ellos españoles- podían faenar en aguas marroquíes y del Sáhara Occidental. No obstante, al finalizar el periodo de vigencia, esta flota tendrá que volver a sus puertos nacionales o continuar su actividad en aguas de otros países. Además, esto se produce en un momento en el que España está en plena Presidencia del Consejo de la Unión Europea y, además, a pocos días de celebrar las elecciones generales del 23 de julio.

En este escenario, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que la renovación del protocolo del acuerdo de pesca con Marruecos está "avanzada". Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado un paquete de ayudas de más de 300.000 euros para los barcos afectados y que podrán solicitarse a partir de este martes.

¿Cuántos protocolos se han firmado?

Las relaciones pesqueras entre España y Marruecos se remontan a los años 50 del siglo pasado y desde 1986, cuando España entró a formar parte de la UE, Bruselas adquirió estas competencias. A lo largo de las décadas ha habido varios acuerdos de pesca entre la UE y Marruecos, como indica el Parlamento Europeo en un documento sobre el tema. El primero se celebró en 1988, y a él le siguieron otros dos en 1992 y en 1995. Estas negociaciones se interrumpieron por la preocupación del estado de los peces en el país, pero se reanudó en 2006, cuando se firmó un acuerdo y un protocolo nuevo.

En 2011, el Parlamento Europeo rechazó prorrogar el protocolo de 2006 por razones económicas, ecológicas y jurídicas, pero en 2013 se firmó uno nuevo para el periodo de 2014 a 2018, es decir, con una vigencia de cuatro años. Este último pacto permitía faenar a un máximo de 126 buques de la UE -un centenar españoles- a la zona de pesca de Marruecos en el Atlántico a cambio de un pago de 40 millones de euros por parte de la UE, además de otros 10 millones de los armadores.

En octubre de 2018, la Comisión Europea (CE) propuso un nuevo acuerdo y un protocolo de otros cuatro años de duración que incluyera las aguas del Sáhara Occidental, ya que consideraba que no contradecía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El TJUE, sin embargo, indicó en enero de ese mismo año que el acuerdo en vigor hasta entonces no era válido precisamente por aplicarse a esta región y su población, es decir, que las aguas del Sáhara Occidental no eran de soberanía marroquí.

A finales de julio de 2018, Bruselas y Rabat llegaron a un acuerdo de pesca que, como indicaron entonces fuentes europeas, se "respetaba" la sentencia del TJUE y se incluía una referencia "explícita" a las aguas adyacentes al Sáhara Occidental. Finalmente, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo acuerdo en diciembre de 2019 para ajustarse al fallo del TJUE.