El 65% de los trabajadores autónomos ha visto cómo sus gastos se han incrementado casi un 20% desde 2022, aunque el 31,8% ha confirmado que su facturación ha aumentado, solo en el 4,4% de los casos ha crecido más del 20%, según el XVIII Barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

La escalada de la inflación, el encarecimiento de las materias primas y la energía y la subida de los tipos de interés han supuesto un aumento de costes para el 82,7% de los autónomos. Por otro lado, el 12,1% ha afirmado que son similares y solo el 4,1% han experimentado una reducción.

El 38,9% de los autónomos ha respondido que su facturación en 2023 ha disminuido con relación al año pasado, mientras que un 26,5% ha afirmado que se ha mantenido igual. El incremento de los gastos por encima de sus ventas ha puesto en riesgo la continuidad de los negocios autónomos, y casi un 40% ha registrado un descenso en su facturación en este año con respecto a 2022.

Según ATA, la caída de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los gastos ha hecho que los gastos crezcan por encima de los ingresos y que abran su negocio cada día sabiendo de que les va a costar dinero.

De los autónomos encuestados por ATA, el 53,2% declara no tener trabajadores a su cargo, principalmente porque no se pueden permitir contratar (57,2%), aunque en los próximos meses del año un 6,1% de los autónomos cree que va a contratar nuevos trabajadores y aumentar su plantilla.

¿Cuáles son sus principales problemas?

En cuanto a sus principales problemas, en torno la mitad de los autónomos señalan que la inflación (52,1%), las cotizaciones (48,8%) y los impuestos (46,8%) han afectado mucho a su negocio, lo que les convierte en las mayores preocupaciones del colectivo.

Respecto al impacto del salario mínimo interprofesional (SMI), el 29,7% de los autónomos afirma tener a su cargo trabajadores vinculados al SMI, frente al 49,5% que afirman que sus trabajadores no perciben en sus nóminas el SMI. Por otro lado, el 53,2% afirma no tener trabajadores.

Otro de los problemas del sector es la morosidad, ya que en el último año el 33,5% de los autónomos ha sufrido morosidad. El 3,7% de ellos por parte solamente de entidades públicas, el 10,2% tanto públicas como privadas y el 10,4% por parte de otras empresas privadas. Por el contrario, un 64% de los autónomos no se ha visto afectado.

Junto a la morosidad, la financiación es otro de los aspectos fundamentales para el colectivo. En el último año, sin embargo, el 60,8% no ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación frente al 35,9% que sí que la ha solicitado. De los que no la han solicitado, el 30,4% afirma no haberlo hecho porque ya no puede endeudarse más y un 30,4% porque no lo ha necesitado.

Asimismo, un 91,5% afirma que se han aumentado las cargas administrativas y las cotizaciones en los últimos tres años, frente a un 5,4% que considera que no.